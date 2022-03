Ligue des champions: l'UEFA pourrait abandonner le repêchage réservé aux grands clubs

Dans la réforme de la Ligue des champions, qui débute en 2024, l'UEFA compte réserver deux places dans la phase de groupe pour des grands clubs ayant échoué à se qualifier. Mais l'instance pourrait revoir sa copie, selon The Times.

Ce serait cohérent avec les critiques faites contre l'injustice sportive de la Super League. Comme envisagé depuis plusieurs mois selon la presse, l'UEFA pourrait prochainement se débarrasser d'un des points controversés de la réforme de la Ligue des champions qui entre en vigueur à partir de la saison 2024-2025. D'après une information rapportée jeudi par The Times, l'instance européenne envisage de ne plus réserver de place en C1 aux deux clubs de Ligue Europa ou Conférence League qui présentent les meilleurs coefficients UEFA.

En l'état, ces deux places offrent, à partir de 2024, une bouée de sauvetage aux clubs historiques qui connaîtraient une saison délicate. Avec ce système, si Liverpool ne finit que 6e de la Premier League, sa qualification pour la Ligue Europa lui permettrait tout de même d'être repêché en phase de poules de la Ligue des champions., l'instance européenne envisage de ne plus réserver de place en C1 aux deux clubs de Ligue Europa ou Conf&rence League qui présentent les meilleurs coefficients UEFA.

Un changement provoqué par l'éventuelle nouvelle Super League?

Lorsque cette réforme avait été annoncée en avril 2021, l'UEFA cherchait à satisfaire financièrement les plus grandes écuries européennes en ajoutant quatre équipes de plus (36 au lieu de 32) et quatre matchs supplémentaires pour tous (10 au lieu 6) durant la phase de groupe unique (qui remplace l'actuelle phase à huit poules). Les deux repêchages s'inscrivaient dans cette logique de préservation des intérêts des clubs les plus puissants.

Mais les bruissements concernant une remise en route de la Super League ne cessent de croître depuis plusieurs jours. Le Real Madrid et la Juventus, en première ligne dans ce projet frondeur et controversé, auraient décidé de ne plus organiser cette compétition comme une ligue fermée, et donc de ne plus garantir de places aux clubs historiques. Ce qui explique que, d'après le Times, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, soit également enclin à faire marche arrière sur ce point précis de la réforme de la Ligue des champions. Pour le reste, rien n'est remis en cause. Du moins pour l'instant.