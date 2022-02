Ligue des champions: l'UEFA veut davantage sanctionner les simulations dans les coupes d'Europe

Pour la deuxième partie de saison, l'UEFA demande une vigilance accrue des arbitres concernant les simulations et les attroupements de joueurs.

Les malhonnêtes sont prévenus. Les arbitres de Ligue des champions, Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence ont reçu une nouvelle consigne de la part de l'UEFA: être plus vigilants et plus sévères avec les simulations, les réactions exagérées après un contact, les attroupements autour d'eux et les contestations visant à réclamer des cartons pour l'adversaire. "Nous n'aimons pas ces incidents", a déclaré mercredi Roberto Rosetti, président de la Commission des arbitres de l'instance dirigeante du football européen.

"Des mesures appropriées, fermes et cohérentes"

"Ces incidents nuisent au jeu et à son image. Ces comportements ne sont pas respectueux et ne témoignent pas d'un esprit de fair-play, lorsque des joueurs, par exemple, essaient de tromper l'arbitre ou de faire pression sur lui pour qu'il avertisse ou expulse un adversaire", a ajouté le responsable italien.

"Il est important de faire preuve de respect sur le terrain. Il est donc demandé aux arbitres d'être vigilants et de prendre des mesures appropriées, fermes et cohérentes dans de tels cas", a conclu Roberto Rosetti, qui s'est exprimé à l'occasion d'une réunion à laquelle 81 arbitres ont participé.