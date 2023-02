Ligue des champions: la belle revanche de Choupo-Moting, moqué au PSG et titulaire au Bayern

Longtemps cantonné au banc, dans l'ombre de Robert Lewandowski, Choupo-Moting a pleinement su saisir sa chance de devenir titulaire au Bayern Munich, ce qu'il n'aurait sans doute jamais été au PSG. Le Camerounais va justement retrouver son ancien club ce mardi, au Parc des Princes, à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

De paria méprisé à héros adulé au PSG, de troisième couteau à titulaire indiscutable avec le Bayern Munich, la carrière du Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting a pris un tournant pour le moins inattendu ces deux dernières années. "Pas grand-monde ne l'avait vu venir", a bien été obligé de reconnaître le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, en novembre dernier, alors que son joueur n’arrêtait plus de marquer (11 buts et 2 passes décisives en 7 matches, toutes compétitions confondues).

La popularité du joueur est telle qu’à la Säbener Strasse (le siège du Bayern), on songe très sérieusement à le prolonger dans les semaines qui viennent, son contrat arrivant à échéance en juin 2023. L’envie est d’ailleurs réciproque. Le massif attaquant camerounais se verrait bien continuer l’aventure à Munich, ville qui l’a accueilli à bras ouverts après deux années éprouvantes à Paris.

Libéré par Stoke City à l’été 2018, Choupo Moting n’aurait sans doute jamais eu l’opportunité de rejoindre la capitale si Thomas Tuchel (son coach à Mayence entre 2011 et 2014) n’avait pas été l’entraîneur du PSG à cette époque. Le technicien allemand peine d’ailleurs à convaincre les suiveurs du club de la pertinence de ce choix. Son arrivée ne suscite aucune forme d’enthousiasme dans les rangs de certains supporters, plutôt sceptiques quant au profil de cet invité surprise.

"Quand Choupo-Moting va nous qualifier à la dernière minute en demi-finale de la Ligue des champions, on va bien rigoler", plaisantera même l’un d’entre eux sur Twitter, sans se douter à l’époque que la boutade avait valeur de prophétie. Conscient des doutes qui escortent son arrivée, loin des strass et des paillettes auxquelles les supporters du PSG sont habitués - conscient de ses propres limites aussi - Choupo Moting se fond dans la masse avec humilité, accepte de jouer les seconds rôles, convaincu que son heure viendra.

Un héros inattendu à Paris

"Il faut tomber pour mieux se relever", dit le dicton. Choupo-Moting le sait mieux que personne. Car avant de connaître la gloire, il a vécu la honte, le 7 avril 2019, un soir où le Paris Saint-Germain aurait dû être sacré champion contre Strasbourg (2-2). Le titre sera dignement fêté, mais à retardement, en partie à cause d’un geste insensé de son attaquant camerounais.

Un quart d’heure après avoir ouvert le score, alors que Christopher Nkunku pense avoir marqué le deuxième but, Choupo-Moting agit comme s’il était un défenseur du Racing et empêche le ballon piqué de son coéquipier de franchir la ligne de but. Du jamais vu. Il y a eu une Madjer, il y aura désormais une Choupo-Moting.

Continuellement raillé pour ce gag, l’international camerounais voit son nom associé à l’un des gestes les plus marquants de ces dernières décennies. Heureusement pour lui, l’attaquant est aussi armé d’un sacré mental, et il va puiser dans ses ressources pour apparaître comme le héros inattendu d’une Ligue des champions à laquelle, initialement, il ne devait pas participer.

En janvier 2020, le PSG voulait le céder et l’avait rayé de sa liste pour la C1. Choupo-Moting ne figurait pas parmi les 27 joueurs inscrits en février. Mais le Covid-19 bouleverse le calendrier international et repousse l’organisation de la phase finale de la Ligue des champions, sous la forme inédite d’un Final 8, à la période estivale. En fin de contrat, Choupo-Moting accepte de prolonger sa mission de deux mois supplémentaires pour pallier le départ de Cavani.

Fidèle à sa réputation, Choupo-Moting attend patiemment son heure et surgit à la fin du quart de finale contre l’Atalanta pour servir Neymar sur l’égalisation de Marquinhos et inscrire le but qui qualifie ensuite le PSG pour les demi-finales de la compétition, évitant ainsi une nouvelle désillusion à Paris, alors qu’il ne devait pas être là. Un joli conte de fées pour celui qui a toujours cru en sa bonne étoile.

L’incroyable métamorphose au Bayern

Alors que le PSG souhaite bâtir son prochain effectif autour des joueurs qui lui ont permis d’atteindre la première finale du club en C1, Choupo-Moting se permet d’éconduire les dirigeants parisiens pour s’engager en faveur du club le plus puissant de son pays natal, le Bayern Munich. Comme ce fut le cas à Paris, Choupo-Moting ne tarde pas à séduire ses nouveaux coéquipiers, sa personnalité fait l’unanimité.

Réduit à un rôle d’ambianceur de vestiaire à Paris, Choupo-Moting convainc aussi par son exemplarité sur le terrain en Allemagne. Il réalise d’ailleurs une belle première saison en Bavière, inscrivant neuf buts malgré un temps de jeu limité dans l’ombre de Robert Lewandowski. L’ancien de Stoke City et de Schalke04 n’est qu’un troisième choix devant, mais qui sait saisir sa chance quand elle se présente.

Une fois n’est pas coutume, c’est en Ligue des champions qu’il a choisi de briller en se rappelant au bon souvenir de ses ex-partenaires lors du quart de finale aller de la Ligue des champions 2020-2021, à Munich. Un match (remporté 3-2 par le PSG) qu’il n’aurait jamais dû débuter sans les forfaits de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry.

Dangereux tout au long d’une rencontre largement dominée par le Bayern, Choupo-Moting remet son équipe en selle d’une tête qui ne laisse aucune chance à Navas et n’est pas loin d’endosser le costume de héros une semaine plus tard, au Parc des Princes, avec un nouveau but qui se révèlera toutefois insuffisant, le PSG se qualifiant en vertu de la règle du but à l’extérieur (laquelle n’existe plus désormais).

Le Bayern Munich est éliminé, mais les dirigeants bavarois sont convaincus de la nécessité de prolonger leur joker de luxe. Le Camerounais inscrit encore neuf buts la saison suivante, le plus souvent en sortie de banc, mais le départ de Robert Lewandowski à l'été 2022 lui offre l'occasion inespérée de prouver qu'il peut être un titulaire à part entière au Bayern Munich. Six mois plus tard, après avoir inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 21 matches, toutes compétitions confondues, plus personne ne doute de sa capacité à évoluer au sein d’un grand club.