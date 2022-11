Bundesliga: auteur d’un doublé en deux minutes, Choupo-Moting encore en feu avec le Bayern

À chaque fois buteur sur les six derniers matchs du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting a encore une fois fait trembler les filets. Titulaire contre le Hertha Berlin, le buteur a inscrit un doublé en deux minutes, permettant ainsi aux Bavarois de sortir victorieux de la rencontre (2-3).

On n’arrête plus Eric Maxim Choupo-Moting, à tel point que peu à peu, le départ de Robert Lewandowski se fait moins ressentir au Bayern Munich. Toujours prêt à jouer les doublures depuis son arrivée en 2020, le buteur gagne au fur et à mesure des semaines de l’importance dans l’effectif de Julian Nagelsmann. C'est encore lui qui a fait gagner son équipe ce samedi face au Hertha Berlin, avec un doublé.

Buteur lors des six derniers matchs des Allemands, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des champions, Choupo avait à cœur de poursuivre cette série contre le Hertha. C’est chose faite, et de quelle manière puisque le Camerounais a inscrit un doublé en deux minutes. Tout d’abord en profitant d’une mauvaise relance de la défense pour tirer dans le but vite, ensuite il est à la réception d’un centre de Gnabry pour marquer un troisième but. Avant la Coupe du monde, c’est un Choupo-Moting en grande confiance qui va rejoindre le Cameroun.

Hernandez a rejoué

Pour ce match, c’est une défense très française qui a été alignée avec la paire en charnière centrale Upamecano-Pavard. Ces derniers se sont fait peurs, notamment le dernier cité qui a coûté un penalty aux Bavarois et permis aux locaux de revenir à 2-3 avant la pause. Mais le Hertha ne reviendra pas durant le second acte.

Bonne nouvelle pour les Bleus, Lucas Hernandez a fait son retour à la compétition à la 64e minute. De quoi lui donner du rythme avant l’annonce de la liste des joueurs qui iront à la Coupe du monde (le 9 novembre). Jugé incertain il y a quelques jours pour le Mondial avec l’Allemagne, Manuel Neuer était titulaire dans les cages bavaroises. Avec ce succès, le géant allemand est premier au classement, en attendant le match de l’Union Berlin qui peut encore passer devant.