PSG-Bayern: la presse allemande met en avant le "flair" de Nagelsmann sur la blessure de Mbappé

A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, la presse allemande salue le "flair" de Julian Nagelsmann concernant la blessure de Kylian Mbappé. Au moment du forfait annoncé de l'attaquant, le coach avait prévenu qu'il s'attendait à la présence du Français, qui se dessine désormais.

Sa présence changerait forcément la donne. Initialement annoncé probable forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi (21h sur RMC Sport 1) face au Bayern Munich, Kylian Mbappé pourrait finalement être présent sur la feuille de match. Sa participation était déjà envisagée depuis plusieurs jours par Julian Nagelsmann, dont l'inspiration est saluée par la presse allemande.

Galtier ne veut prendre "aucun risque"

Le 2 février dernier, une durée d'indisponibilité de trois semaines pour Kylian Mbappé en raison d'une lésion à la cuisse gauche était annoncée. Le lendemain, Julian Nagelsmann remettait en doute cette absence annoncée, estimant que le club parisien pouvait jouer au "poker".

Ces derniers jours, Julian Nagelsmann a déjà annoncé qu'il allait préparer ce rendez-vous européen en intégrant Mbappé dans l'équation, tout comme Lionel Messi. "Alors, juste un coup de bluff?", s'interroge Bild ce lundi, qui met en avant le "flair" de l'entraîneur munichois, qui a senti le coup. Kicker salue aussi la "prémonition" de Julian Nagelsmann, qui pourrait se confirmer. Le Der Spiegel souligne aussi les rapides "soupçons" de l'Allemand.

Sérieux depuis sa blessure, Kylian Mbappé a tout mis en oeuvre pour revenir le plus rapidement possible. Ainsi, il a enchaîné les soins et a pris beaucoup de précautions au quotidien, tout en évitant au maximum de solliciter sa jambe. De son côté, Christophe Galtier a indiqué qu'il prendrait "zéro risque" avec son attaquant, histoire d'éviter toute rechute.