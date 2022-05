Ligue des champions: la colère des fans de Liverpool sur les places pour la finale

L'association Spirit Of Shankly, qui regroupe de très nombreux supporters de Liverpool, a dénoncé le prix et le nombre de places disponibles pour la finale de la Ligue des champions, qui opposera les Reds au Real Madrid le 28 mai prochain au Stade de France.

Les fans de Liverpool ne décolèrent pas. L’association Spirit Of Shankly, qui regroupe de très nombreux supporters de Liverpool se voulant les garants d’une vision et d’un état d’esprit de leur club, s’est exprimée par voie de communiqué sur le prix et le nombre de places disponibles pour assister à la finale de la Ligue des champions entre les Reds et le Real Madrid, le 28 mai au Stade de France.

"Pour des milliers de supporters, il n’y aura pas de voyage à Paris faute de tickets, disponibles. Le Stade de France contient 75 000 places, Liverpool FC et Madrid n’en obtiendront qu’à peine 20 000 chacun. Ainsi, les vrais supporters ne représenteront que 52% de la capacité du stade." Le communiqué pointe aussi du doigt le nombre important de places réservées aux partenaires de l’UEFA et aux familles.

Spirit of Shankly ajoute: "Malheureusement pour ceux qui auront la chance de pouvoir avoir des tickets, le prix sera prohibitif. Les places coutent de 70 à 690 euros, mais la majorité d’entre elles sont de catégories 3 à 180 euros, sans la moindre réduction pour les plus de 65 ans ou pour les moins de 16 ans. Il y avait, avant, des packs adultes/enfant. Ce n’est plus le cas."

Le tacle à Ceferin, boss de l'UEFA

Le communiqué rappelle que depuis 2018 et la finale de Kiev entre Liverpool et Madrid déjà, les revenues en billetterie de l’UEFA sont passés de 3.06 à 4,22 millions d’euros.

Enfin, ce groupe de supporters qui prône une vision raisonnée du football s’en prend à Alexander Ceferin, le président de l’UEFA, rappelant ce que le Slovène avait dit après l’échec de la Super League: "Je ne comprends pas comment vous pouvez voir vos fans protester et ne pas en prendre compte." Spirit of Shankly rappelle alors au président de l’UEFA ses paroles et paraphrases: "Mr Ceferin, les fans de Liverpool protestent et vous n’en avez rien à faire. L’UEFA n’est pas pauvre, mais vous semblez en vouloir toujours plus."