Ligue des champions: la déroute du Barça, Yilmaz, Greenwood... les principaux buts de mercredi

Lors de la victoire 3-0 du Bayern Munich face au Barça, Leroy Sané a inscrit l'un des plus beaux buts de la dernière soirée de Ligue des champions de l'année 2021. Deux jolis buts ont aussi été marqués à Old Trafford, où Manchester United et le Young Boys s'affrontaient.

· Yilmaz, David et Gomes ramènent le Losc en huitièmes

Les buts de Burak Yilmaz (11e), Jonathan David (72e) et Angel Gomes (78e), conjugués à la prestation d'homme du match de Jonathan Ikoné, ont permis au Losc de s'imposer 3-1 contre le VfL Wolfsburg. Renato Steffen a sauvé l'honneur du club allemand en toute fin de rencontre. Avec ce résultat, le champion de France s'est non seulement qualifié pour les huitièmes de finale (15 ans après sa dernière participation), mais a aussi terminé en tête du groupe G.

Le club nordiste compte 11 points, soit un de plus que le Red Bull Salzbourg, vainqueur 1-0 à domicile contre le Séville FC. L'unique but de cette soirée autrichienne a été marqué par Noah Okafor, au terme d'une action collective de qualité (50e). Les Andalous ont conclu la rencontre en infériorité numérique, à la suite de l'exclusion de Joan Jordan.

· Le coup de canon de Sané

L'impuissance du FC Barcelone à l'Allianz Arena a été symbolisée par le coup de canon de Leroy Sané, qui a fusillé Marc-André Ter Stegen des 25 mètres (43e). L'ailier allemand a été le deuxième des trois buteurs du Bayern Munich, qui s'est imposé 3-0 et qui a renvoyé le club catalan en Ligue Europa. Avant lui, Thomas Müller s'était chargé de l'ouverture du score (34e). En seconde période, le jeune Jamal Musiala a su profiter d'une percée d'Alphonso Davies (62e).

En faisant le travail dans son stade à huis clos, le Bayern Munich a permis à Benfica de s'emparer de la deuxième place. Le club lisboète avait mis toutes les chances de son côté en battant le Dynamo Kiev sur le score de 2-0. Cette affiche a basculé en l'espace de six minutes: Ronan Yaremchuk est sorti du bois en premier (16e), Gilberto l'a imité (22e).

· Greenwood a tenté de porter un Manchester United B

Assuré de finir en tête du groupe F, le Manchester United de Ralf Rangnick s'est présenté avec une équipe B et un banc C face au Young Boys de Berne (1-1). Associé au jeune attaquant suédois Anthony Elanga, Mason Greenwood a donné l'avantage aux Red Devils à la 9e minute avec une volée acrobatique. Mais à la suite d'une passe mal assurée de Donny van de Beek, Fabian Rieder a jeté un froid à Old Trafford avec une splendide frappe enroulée (42e).

Manchester United ne connaît pas encore son dauphin, le match décisif entre l'Atalanta et Villarreal ayant été reporté en raison de fortes chutes de neige à Bergame.

· Un missile air-air punit Chelsea

Les matchs du groupe H se sont disputés à 18h45. Avant le coup d'envoi, Chelsea et la Juventus, qualifiés, étaient à égalité de points. Grâce à la différence de buts particulière, les Blues avaient un avantage. Mais ce critère de classement n'a finalement pas servi, car le club anglais a concédé un nul 3-3 sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg, pendant que la Juventus s'imposait 1-0 face à Malmö.

Timo Werner avait pourtant fait le job en marquant en seulement 83 secondes, puis en remettant son équipe en tête avec un but à la 85e minute (Romelu Lukaku avait marqué entre temps, à la 62e). Sauf que Magomed Ozdoev a contrarié les hommes de Thomas Tuchel dans les arrêts de jeu, avec une splendide volée imparable pour Kepa Arrizabalaga. À Turin, c'est Moise Kean qui a offert la victoire à la Juve, après un centre merveilleux de Federico Bernardeschi.