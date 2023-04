Ligue des champions: la finale 2026 aux Etats-Unis? "C'est possible", affirme Ceferin

Aleksander Ceferin n'exclut pas que des matchs de Ligue des champions puissent se tenir un jour aux États-Unis, et notamment une finale. Le président de l'UEFA a évoqué comme horizon possible la saison 2025-2026, qui n'a pas encore de pays hôte désigné pour sa finale de C1.

La Ligue des champions... bientôt aux Etats-Unis? Compétition européenne phare mettant aux prises les meilleures équipes du Vieux-Continent, la C1 pourrait bien s'exporter dans un futur proche outre-Atlantique.

Interrogé mardi dans le podcast "Men in Blazers", Aleksander Ceferin a confirmé la possibilité de voir tout ou partie de la compétition se disputer sur le sol nord-américain. "C’est possible. Nous avons commencé à en discuter mais cette année, c'est à Istanbul, en 2024 à Londres, en 2025 à Munich... Et après, on verra. C'est possible", a assuré le président de l'UEFA.

"C’est un marché très important et prometteur pour l’avenir"

Alors que les États-Unis co-organiseront la Coupe du monde 2026 aux côtés du Canada et du Mexique, voir la Ligue des champions s'exiler hors de son continent d'origine affirmerait encore un peu plus l'expansion du "soccer" aux USA. Un marché devenu porteur pour l'UEFA.

"Le football est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils suivent donc le football européen comme les amateurs de basket en Europe suivent la NBA. C’est un marché très important et prometteur pour l’avenir, a poursuivi Ceferin. Le fait est que nous vendons très bien les droits. Pour l’instant, le sponsoring américain est assez faible, mais ici (aux États-Unis), la commercialisation est complètement différente de celle de l’Europe. Ils (les Américains) sont beaucoup plus doués pour cela que nous (les Européens)."