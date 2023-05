Ligue des champions : la finale Manchester City-Inter Milan diffusée en clair sur TF1

Le 10 juin prochain se tiendra la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan à Istanbul. Une affiche de prestige qui sera disponible en clair sur TF1.

La belle histoire aura lieu à Istanbul, et sera disponible pour tous les fans de football et de sport en général. Le 10 juin, Manchester City et l’Inter Milan disputeront la finale de la Ligue des champions. Si la Coupe d’Europe était jusqu’à présent disponible pour les abonnées à RMC Sport, Canal+ et Bein Sports, cette affiche sera diffusée en clair sur TF1 à 20h45. Le groupe a annoncé ce mardi la nouvelle. Du fait de son statut d'événement sportif "d'importance majeure", la finale de la Ligue des champions est retransmise chaque année en clair.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton, et l’ancien international français Bixente Lizarazu. Vu la qualité des deux équipes, de nombreux téléspectateurs devraient suivre ce match, d’autant que cette date pourrait devenir historique pour les Citizens. La rencontre sera arbitrée par le Polonais Szymon Marciniak, il avait été en charge de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine.

Manchester City tout proche de son rêve

Vainqueur à la fois du Bayern Munich et du Real Madrid durant les quarts et les demis, Manchester City n’a jamais cessé de séduire sur le terrain. Impuissants, les Allemands et les Espagnoles ont subi la supériorité dans le jeu des hommes de Guardiola, et comme en 2021, les Citizens retrouvent la finale d’une coupe qu’ils recherchent depuis tant d’années.

Après avoir décroché le titre de champion d’Angleterre, les Skyblues pourraient gagner la première Ligue des champions de leur histoire. Pour cela, les coéquipiers de De Bruyne devront vaincre un Inter Milan très coriace depuis le début de la compétition. Pour en arriver à ce stade, les Intéristes ont dû se qualifier dans une poule où figuraient le Bayern Munich et le Barça. Les Italiens ont ensuite passé les obstacles Porto, Benfica et l’AC Milan, et sont à une étape de gagner leur 4e Ligue des champions.