Ligue des champions: comment l'Italie veut empêcher les supporters de Francfort d'envahir le stade de Naples

Les pouvoirs publics italiens pourraient interdire la présence de supporters de l'Eintracht Francfort pour le huitième de finale retour de Ligue des champions prévu dans huit jours à Naples. Une décision potentielle qui a déjà provoqué la colère du club allemand.

La saison passée lors des quarts de finale de Ligue Europa, le Barça n'avait pas réussi à empêcher la présence de plusieurs dizaines de milliers de supporters de l'Eintracht Francfort au Camp Nou. Le mercredi 15 mars à Naples, plusieurs milliers de fans allemands pensaient pouvoir se rendre au stade Diego Armando Maradona. Il n'en sera rien. Le ministère de l'Intérieur italien souhaite interdire la vente de billets aux visiteurs avant le huitième de finale retour de Ligue des champions. Une potentielle décision qui a déclenché la colère à Francfort alors que près de 2.400 supporters devaient prendre place dans le parcage.

"L'Eintracht Francfort a été informé hier en fin de soirée par l'UEFA que le ministère de l'Intérieur italien publierait aujourd'hui un règlement interdisant au club (Naples) de vendre des billets aux supporters de l'Eintracht Francfort pour le match retour, a indiqué l'Eintracht via un communiqué. Cela inclura l'ensemble du contingent de 2.700 personnes, dont 2.400 dans le parcage visiteurs, auquel l'Eintracht était éligible."

Un "aveu" d'impuissance de l'État italien

Du côté des pouvoirs publics italiens, l'aspect sécuritaire pourrait donc l'emporter. Outre le risque de voir des milliers de fans allemands réunis dans le parcage, certains ultra de l'Eintracht ont réussi à acheter des places dans d'autres tribunes. Mais après les incidents entre supporters lors du match aller, remporté par les Napolitains en Allemagne (2-0), le ministère de l'Intérieur italien ne semble pas vouloir prendre de risque.

"Il s'agit d'une ingérence grave et inacceptable des services de sécurité italiens dans l'organisation et la culture des compétitions européennes, a pesté Axel Hellmann, PDG de l'Eintracht auprès de l'agence Reuters. C'est comme un aveu de l'État italien qu'il ne se voit pas en mesure d'organiser en toute sécurité un match de Ligue des champions avec 2.500 supporters visiteurs qui a été fixé depuis plusieurs mois. À moins que d'autres intérêts n'aient joué un rôle ici. L'UEFA est invitée à veiller à ce que cette approche ne crée pas de précédent et ne mette pas en danger l'intégrité de ses compétitions."