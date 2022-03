Ligue des champions: Lautaro, Lewandowski, Müller… Tous les buts de la soirée en vidéo

Ce mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le Bayern Munich a étrillé le RB Salzbourg 7-1 (8-2 en cumulé), avec notamment un triplé express de Robert Lewandowski. A Anfield, Liverpool s’est incliné contre l’Inter sur un but de Lautaro Martinez (0-1) mais se qualifie tout de même en quart grâce à sa victoire 2-0 à l’aller.

Bayern Munich-Salzbourg: 7-1

Le Bayern Munich a levé tous les doutes. Trois semaines après avoir concédé le match nul en Autriche (1-1 le 16 février dernier), le club allemand a corrigé Salzbourg sur la pelouse de l’Allianz Arena (7-1). Avec un triplé express en 23 minutes, le plus rapide de l’histoire de la compétition, Robert Lewandowski a parfaitement mis les Bavarois sur orbite. Thomas Müller, auteur d'un doublé, Serge Gnabry et Leroy Sané ont également participé à la fête. Grâce à ce carton, le Bayern continue d’affoler les compteurs en Ligue des champions: depuis le début de la saison 2019-2020, les Allemands ont notamment inscrit 100 buts en C1, soit 31 de plus que toute autre équipe.

Liverpool-Inter: 0-1

Liverpool s’est fait peur, mais l’essentiel est assuré. Les Reds se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse contre l’Inter Milan, mais ils se qualifient tout de même pour les quarts de finale à la faveur de leur victoire 2-0 à l’aller en Italie. Alors que Mohamed Salah a touché le poteau à deux reprises, les Nerazzurri ont complètement relancé le suspense peu après l’heure de jeu sur un but absolument splendide de Lautaro Martinez. A l’extérieur de la surface, l’Argentin a décoché une lourde frappe du coup du pied qui s’est logée dans la lucarne d’Alisson. Mais les espoirs de l’Inter ont été douchés deux minutes plus tartd, quand Alexis Sanchez a été expulsé pour un deuxième carton jaune, consécutif à une grosse semelle.