Ligue des champions: le Bayern chambre le PSG sur Twitter

Un compte officiel du Bayern Munich sur Twitter a gentiment chambré le PSG après la victoire (2-0) en 8es de finale retour de la Ligue des champions, mercredi et la qualification pour les quarts de finale.

Après les deux victoires sur le terrain, le Bayern Munich se paie aussi le PSG sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter américain et canadien officiel du club bavarois a chambré les Parisiens en diffusant une photo de Thomas Müller le poing serré devant la Tour Eiffel.

Le choix de l’attaquant allemand n’est pas anodin puisque ce dernier avait un léger contentieux avec Paris. Lors de la saison 2020-2021, Müller avait affiché sa grande confiance après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions qui avait réservé le PSG au Bayern Munich: "Au revoir", avait-il lancé tout sourire.

L’élimination bavaroise quelques semaines plus tard lui avait valu des railleries en provenance de France. En novembre dernier, il s’était montré bien plus réservé au moment où le tirage au sort a de nouveau décidé d’une confrontation entre les deux équipes. "Bonjour Paris, encore une fois, avait-il lancé. Deux grosses équipes avec de grands joueurs. Malheureusement, l'une d'entre elles ne pourra pas aller au prochain tour. Cette fois, pas d'au revoir. J'ai un grand respect pour Paris, ce sera un grand duel. On se voit l'année prochaine."

Müller et le PSG, une histoire de chambrage

Quelques heures avant le huitième de finale retour mercredi, il est revenu sur cet épisode du "au revoir" en plaidant une incompréhension de sa part sur le sens de ces deux mots. "J’ai cru comprendre avec mes coéquipiers français que la France avait interprété mon message comme: 'au revoir, vous sortez', a-t-il confié sur Canal+. Mais mon niveau de Français n’est pas bon. Je voulais simplement dire au revoir à la caméra. Mais l’interprétation a été différente. Je suis toujours heureux d’affronter Paris, de jouer contre la France. J’aime les Français. Peut-être qu’ils ne m’aiment plus depuis ça. Je ferai quand même tout pour gagner demain. Je ne demande pas qu’ils m’aiment, mais simplement qu’ils comprennent que je ne voulais pas me moquer."

Vainqueur à l’aller au Parc des Princes (0-1), le Bayern Munich a scellé sa qualification pour les quarts de finale en s’imposant également au retour (2-0), mercredi, grâce à des buts d’Eric-Maxim Choupo-Moting et Serge Gnabry.