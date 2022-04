Bayern-Villarreal, les compos: des Bavarois très offensifs, six Français au coup d'envoi

Le Bayern Munich accueille Villarreal, ce mardi en quart de finale retour de Ligue des champions (21 heures, à suivre dans le live commenté RMC Sport et à la radio sur RMC). Après leur défaite 1-0 à l’aller, les Bavarois sortent la grosse équipe, et un onze ultra offensif pour renverser les Espagnols.

Le lauréat 2020 sorti dès les quarts de finale de la Ligue des champions? En grand danger suite à sa défaite, méritée, mercredi dernier sur la pelouse de Villarreal (1-0), le Bayern Munich, leader de Bundesliga, va devoir réagir ce mardi à l’Allianz Arena (21 heures, à suivre dans le live commenté RMC Sport et à la radio sur RMC) s’il ne veut pas prendre la porte prématurément.

Dominés à l’aller il y a une semaine par les surprenants Espagnols d’Unai Emery, grâce à un but précoce du Néerlandais Arnaut Danjuma dès la 8e minute de jeu, les Bavarois sont dans l’obligation de marquer au moins un but au retour pour espérer arracher a minima la prolongation. Les hommes de Julian Nagelsmann peuvent atteindre le dernier carré sans en passer par une prolongation en s’imposant par au moins deux buts d’écart à l’issue du temps réglementaire.

Plusieurs absents côté bavarois

Face à l'équipe septième de Liga et vainqueure de la dernière Ligue Europa, l’entraîneur munichois doit se passer de Niklas Süle, malade, mais aussi de Corentin Tolisso et Bouna Sarr, blessés. En face, Emery se déplace en Allemagne sans son latéral Alberto Moreno, indisponible pour de longs mois suite à une rupture d'un ligament croisé.

Les Bavarois s'avancent avec un onze porté vers l'attaque, avec pas moins de cinq joueurs à vocation offensive. Le buteur polonais Robert Lewandowski est accompagné par du lourd devant, et le quatuor Sané-Müller-Musiala-Coman. La défense est 100% française, avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernadez alignés au coup d'envoi. Côté espagnol, les Tricolores Francis Coquelin et Etienne Capoue démarrent, tout comme l'ancien Parisien Giovani Lo Celso. Serge Aurier et Alphonso Davies débutent remplaçants.

La compo du Bayern Munich: Neuer - Pavard, Upamecano, L. Hernandez - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Musiala, Coman - Lewandowski.

La compo de Villarreal: Rulli - Albiol, Pau Torres, Foyth, Estupinan - Capoue, Coquelin, Parejo - Gerard Moreno, Lo Celso, Danjuma.