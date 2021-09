Ligue des champions en direct: la Juventus ouvre le score à Malmö

Barça-Bayern, la revanche de l'été 2020

C'est un classique d'entrée! Le tout-puissant Bayern Munich débute par le match le plus difficile de son groupe sur le papier: un déplacement au Camp Nou, antre du FC Barcelone. Le choc, revanche de la gifle infligée aux Catalans (8-2) à l'été 2020 en quart de finale, promet d'être alléchant.. même si le Barça apparaît très affaibli par les blessures (Agüero, Dembélé, etc.) et surtout par son dégraissage estival, qui l'a forcé à se séparer de nombreux joueurs, dont la superstar Lionel Messi.



Le club catalan concentre désormais ses espoirs sur sa meilleure recrue du mercato, le Néerlandais Memphis Depay.



L'armada munichoise se présente elle au complet, à l'exception de Corentin Tolisso, indisponible, et peut-être de Serge Gnabry et Kingsley Coman, incertains. Le buteur-star Robert Lewandowski, qui affole déjà les compteurs avec six buts en quatre matches, dont un dimanche face à Leipzig, sera lui bien présent.