Ligue des champions: le point sur les 18 équipes déjà qualifiées pour 2023-2024

Si les championnats européens ne sont pas encore terminés, 18 clubs sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase de groupes de Ligue des champions 2023-2024. Avant la phase de barrages cet été, huit tickets sont encore à définir d'ici la fin de l'exercice en cours.

La Ligue des champions, sous son format actuel, vivra une dernière édition en 2023-2024. Pour l'heure, avant les dernières journées des championnats, 18 clubs sur 32 sont d'ores et déjà assurés de participer la saison prochaine à la phase de groupes. Huit billets seront déterminés ces prochains jours.

En Ligue 1, cinquième championnat à l'indice UEFA, le PSG a déjà validé sa place pour la prochaine phase de groupes. Samedi, en cas de victoire face à l'AC Ajaccio, le RC Lens prendra le deuxième ticket attribué au championnat français. Lundi, Newcastle a rejoint Manchester City et Arsenal pour la Premier League, où la quatrième place se jouera entre Manchester United et Liverpool, avec un avantage pour les Red Devils.

En Liga, le FC Barcelone disputera la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions comme l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. La Real Sociedad a l'avantage sur Villarreal pour compléter les rangs. Du côté de la Bundesliga, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, qui se joueront le titre ce week-end, seront accompagnés par le RB Leipzig. La dernière journée permettra à l'Union Berlin et Fribourg de se départager.

Le futur champion d'Ukraine en bonne voie

Enfin, en Serie A, où la Juventus Turin a écopé d'une pénalité de 10 points, Naples et la Lazio Rome ont l'assurance de finir dans le top 4. La situation est particulière pour l'Inter Milan, troisième du classement, qui a la possibilité de se qualifier en cas de victoire finale en Ligue des champions cette année. En cas de défaite face à Manchester City, le club lombard a une marge de cinq points sur le cinquième (Atalanta) à deux journées du terme.

L'Ukraine, 12e à l'indice UEFA à l'issue de la saison 2021-2022, récupérera une place pour son champion si le vainqueur de la Ligue des champions est déjà qualifié par le biais de son championnat. La finale de Ligue Europa (31 mai), entre l'AS Rome et le FC Séville, attribuera aussi une place. Sixième de Serie A, le club romain a quatre points de retard sur l'AC Milan à deux journées du terme. En Italie, la Juventus n'est pas mathématiquement éliminée mais il faudrait un miracle sur le terrain... ou en dehors.

Pour le Portugal, le Benfica Lisbonne et le FC Porto ont pris les deux places. Le Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas), le RB Salzbourg (Autriche), le Celtic FC (Ecosse) et l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), tous champions dans leur pays, joueront aussi la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024.

Quatre clubs seront encore à définir par le biais de la "voie des champions" et les deux places restantes seront données par la "voie de la ligue". C'est par cette dernière voie que le troisième de Ligue 1, qui devrait être l'OM, devra en principe s'en sortir. Néanmoins, si l'AS Rome termine dans le top 4 de Serie A et remporte la Ligue Europa, la troisième place de Ligue 1 deviendra directement qualificative pour la Ligue des champions.

Les clubs qualifiés:

Manchester City, Arsenal, Newcastle, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Real Madrid, Naples, Lazio Rome, Borussia Dortmund, Bayern Munich, RB Leipzig, PSG, Benfica, FC Porto, Feyenoord Rotterdam, RB Salzbourg, Celtic FC, Etoile rouge de Belgrade.

Places attribuées d'ici la fin de saison:

2e de Ligue 1, 4e de Premier League, 4e de Liga, 4e de Bundesliga, 3e de Serie A, 4e de Serie A, vainqueur de la Ligue des champions (ou champion d'Ukraine), vainqueur de la Ligue Europa (ou troisième de Ligue 1).