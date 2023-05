Mercato: le Barça confirme "un problème" avec Koundé, qui souhaiterait déjà quitter le club

Selon le journal Sport, Jules Koundé (24 ans) souhaiterait déjà quitter le FC Barcelone cet été, seulement un an après son arrivée. Mateu Alemany, directeur sportif, a confirmé qu’il y avait un cas sur le défenseur français.

L’affirmation s’affiche en grand sur la une du quotidien Sport ce mercredi: "Koundé veut partir". Un an seulement après son arrivée, le défenseur français souhaiterait déjà changer d’air. La raison invoquée: l’international français (19 sélections) serait lassé d’évoluer majoritairement comme latéral droit et trop peu souvent à son poste de prédilection en charnière centrale. "Il veut partir si une bonne offre arrive", précise le quotidien catalan alors que Jules Koundé, recruté contre 50 millions d’euros (60 avec les primes) l’été dernier en provenance de Séville, est lié avec le Barça jusqu’en 2027.

Son représentant nie une volonté de partir

Le doute sur l’avenir de Koundé en Catalogne s’est accentué mardi soir après la nouvelle défaite du Barça sur le terrain de Valladolid (3-1). Mateu Alemany, directeur du football du club, a confirmé qu’il y avait un sujet autour du dernier finaliste de la Coupe du monde. "C'est un problème interne que nous allons résoudre en interne", a-t-il répondu dans une interview à DAZN, sans vraiment entrer dans les détails. Selon Mundo Deportivo, le Barça attendrait une offre supérieure au prix déboursé l’été dernier pour éventuellement vendre son joueur.

Koundé n’avait pas été convoqué pour le déplacement à Valladolid par Xavi qui avait justifié son absence par le besoin de le faire souffler. "Il a tout joué et il arrive un moment où le corps dit ça suffit, avait expliqué l’entraîneur. C'est la fatigue musculaire." L’agent du joueur aurait nié auprès de Mundo Deportivo que le défenseur français a demandé à partir et serait à l’écoute d’offres. D’autant que la situation pourrait s’arranger lors du mercato puisque le Barça a prévu de rechercher activement un latéral droit cet été, avec Joao Cancelo comme priorité.

Pour sa première saison, Koundé a été beaucoup utilisé (38 matchs) par Xavi qui l’a souvent utilisé comme latéral, faute de solution à ce poste. En avril, l’entraîneur s’était exprimé sur ce repositionnement que ne goûte guère Koundé, également utilisé à ce poste en sélection. "Nous verrons l'année prochaine, a déclaré l’entraîneur. Il s'adapte au rôle d'arrière latéral, mais je sais qu'il est un défenseur central. C'est aussi une de mes recrues. En raison des circonstances, il s'adapte au rôle de défenseur latéral pour le bien de l'équipe. Nous savons qu'il est un défenseur central et qu'il est plus à l'aise en tant que tel. Il s'adapte et il a l'humilité de jouer à ce poste".