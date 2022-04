Ligue des champions: le programme complet des demi-finales

Liverpool et Manchester City ont rejoint Villarreal et le Real Madrid dans le dernier carré de la Ligue des champions ce mercredi soir. Les demi-finales auront lieu les 26-27 avril (aller) et 3/4 mai (retour).

Le dernier carré de la Ligue des champions 2021-2022 est connu. Ce mercredi soir, Liverpool et Manchester City ont validé leur qualification en demi-finale aux dépens de l’Atlético de Madrid et du Benfica Lisbonne. Les Reds ont résisté au réveil des Portugais à Anfield (3-3, 6-4 en cumulé), tandis que le match nul 0-0 contre les Colchoneros a suffi aux Sky Blues après leur victoire 1-0 à l’aller.

>> Revivez Atlético-City (0-0)

>> Revivez Liverpool-Benfica (3-3)

Les deux formations rejoignent Villarreal et le Real Madrid, qualifiés ce mardi soir, au tour suivant. Cette saison, le dernier carré de la C1 nous offre donc deux chocs Angleterre-Espagne, puisque Liverpool affrontera le Sous-marin jaune pendant que les Citizens se frotteront aux Madrilènes.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

Pour sa première demi-finale de Ligue des champions depuis 2006, Villarreal se déplacera à Anfield au match aller et recevra les hommes de Jürgen Klopp au stade de la Céramique au retour. Dans l’autre demi-finale, City accueillera la première manche avant de se déplacer à Bernabeu, théâtre de sacrés rebondissements lors des deux tours précédents, pour la seconde. Les matchs auront lieu les 26/27 avril (aller) et 3/4 mai (retour).

Le programme des demi-finales

Aller (26/27 avril)

Liverpool-Villarreal

Manchester City-Real Madrid

Retour (3/4 mai)

Villarreal-Liverpool

Real Madrid-Manchester City