Ligue des champions: le PSG va être sanctionné après Haïfa, notamment pour des banderoles politiques

Pour "usage de fumigènes" et le déploiement de banderoles aux "messages provocateurs de nature offensante", mardi en marge de PSG-Haïfa (7-2), le PSG va écoper d’une grosse amende de la part de l’UEFA, selon nos informations.

Le Paris Saint-Germain est dans le viseur de l’UEFA. Si la rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa mardi (7-2), a été un véritable feu d’artifice offensif sur la pelouse du Parc des Princes, cela a également été le cas en tribunes.

Comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, l’instance européenne a ouvert un cas disciplinaire contre le club de la capitale. En cause, l’"usage de fumigènes" et des "messages provocateurs de nature offensante" dans les tribunes de l’enceinte parisienne.

"Gaza existe, Gaza résiste, free Palestine (la Palestine libre)"

Dans les premiers instants de la rencontre – classée en amont au niveau 3 sur 5 par la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme –, de nombreux fumigènes avait été craqués dans les tribunes du Parc, provoquant l’interruption du jeu pendant quelques minutes. Des supporters parisiens avaient brandi plusieurs drapeaux palestiniens, notamment en bas de la tribune Auteuil, à l’entrée des joueurs sur la pelouse.

Une banderole "Gaza existe, Gaza résiste, free Palestine (la Palestine libre)" était apparue en seconde période en virage Auteuil. Des drapeaux israéliens étaient également visibles du côté des visiteurs. Selon nos informations, le club parisien devrait écoper d’une grosse amende de la part de l’instance européenne. Le Maccabi est également concerné par un cas disciplinaire pour "usage de feux d’artifice".