PSG-Maccabi Haïfa: 7 buts marqués, la MNM déchaînée, et la qualif assurée... La soirée au presque parfait des Parisiens

Le PSG a corrigé 7-2 le Maccabi Haïfa, mardi soir pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ce résultat permet à Paris de se qualifier pour les huitièmes de finale et de conserver la tête de son groupe.

Les deux buts de la tête d'Abdoulaye Seck (38e, 50e) ont posé problème pendant un moment, non pas pour l'issue de cette rencontre déséquilibrée, mais pour le classement. Finalement, la "MNM" de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi a non seulement permis au Paris Saint-Germain de régaler son public, mais aussi de conserver la première place du groupe H de la Ligue des champions. Le club de la capitale s'est largement imposé 7-2 face au Maccabi Haïfa au Parc des Princes, mardi soir à l'occasion de l'avant-dernière journée de la phase de poules. Un résultat qui valide également la qualification pour les huitièmes de finale.

Ce gros score permet au PSG d'avoir une différence de buts de +8, alors que Benfica, qui a battu la Juventus dans cette même soirée (4-3), doit se contenter de +4. Mercredi 2 novembre contre les Italiens à Turin, le champion de France pourra se permettre de faire aussi bien que le club portugais face au Maccabi Haïfa pour conserver la tête du groupe.

La "MNM" impliquée sur tous les buts

Dans le 4-3-1-2 reconduit par Christophe Galtier, la "MNM" a été impliquée dans les sept buts parisiens: Kylian Mbappé avec deux frappes enroulées (35e, 64e); Neymar avec le but du 3-0 (35e) et en provoquant le contre-son-camp de Shon Goldberg (67e); Lionel Messi avec un splendide extérieur du pied (19e) puis une frappe parfaitement placée (45e) et enfin une passe décisive pour le premier but de Carlos Soler sous les couleurs parisiennes (84e). Pour l'Argentin, ce beau bilan lui permet d'être le seul joueur des cinq grands championnats à être en situation de "double-double" statistique toutes compétitions confondues: onze buts, onze passes décisives.

Au rayon des points négatifs: Gianluigi Donnarumma et sa défense n'ont pas brillé sur les coups de pied arrêtés qui ont permis au Maccabi Haïfa de trouver la faille par deux fois. Le deuxième but israélien est d'ailleurs venu sanctionner un retour poussif des Parisiens après la mi-temps. Par ailleurs, Neymar, qui risquait une suspension pour accumulation de cartons jaunes, a récolté un avertissement évitable qui le prive du match contre la Juventus. Cela a toutefois le mérite de lui éviter une suspension pour le huitième de finale aller.

La rencontre brièvement interrompue

En outre, le match a été brièvement interrompu dans les premières minutes en raison de l'utilisation de nombreux engins pyrotechniques dans le parcage visiteurs des supporters israéliens. La rencontre, qui était classée à hauts risques par les pouvoirs publics, s'est néanmoins déroulée sans incidents notables par la suite.