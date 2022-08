Ligue des champions: le PSV, premier défi de Monaco sur le chemin des poules

L’AS Monaco retrouve la compétition ce mardi à 20 heures avec l'un des défis les plus importants de sa saison: le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven.

"Une grande force offensive, un grand collectif, avec des joueurs d'expérience." Philippe Clément sait à quoi s’attendre à la veille d'affronter le PSV Eindhoven. Orphelin d’Aurélien Tchouameni désormais au Real Madrid, l’AS Monaco devra faire tomber une équipe en pleine confiance pour rejoindre les barrages. Les Néerlandais ont remporté samedi contre l’Ajax Amsterdam la Super Coupe des Pays-Bas (5-3) pour la première de Ruud Van Nistelrooy sur leur banc. “Marquer cinq buts sur le terrain de l'Ajax, c'est une grande performance mais nous sommes déterminés à battre une équipe comme celle-là”, admet l'entraîneur belge.

Le technicien arrivé de Bruges la saison passée pourra notamment compter sur ses deux renforts en attaque, Takumi Minamino (27 ans, Liverpool) et Breel Embolo (25 ans, Monchengladbach). Offensivement armé, Monaco devra toutefois serrer les rangs derrière. Les dix buts encaissés en huit matchs de préparation n’ont pas vocation à rassurer les supporters à l’aube de ce rendez-vous capital.

Se servir de l'échec contre le Shakhtar

Pour retrouver les joies de la plus prestigieuse compétition européenne, les Monégasques doivent chasser de leurs esprits les souvenirs de l’an passé. Après avoir écarté le Sparta Prague (3-1 puis 0-2), le club de la Principauté avait échoué en prolongation des barrages contre le Shakhtar Donetsk (0-1 puis 2-2). Un revers qui ne fait toutefois pas cauchemarder Axel Disasi : “C’était nouveau pour nous, pour ce jeune groupe. C’était la première fois qu’on jouait ce genre de match dans ce genre de compétition et malgré ça on est passé tout près de la qualification donc je pense que cette année, on arrive avec une certaine expérience et un certain vécu sur lequel il va falloir s’appuyer pour pouvoir passer ce tour.”

L’échec contre le Shakhtar avait coûté, quelques mois plus tard, la peau de Niko Kovac sur le banc et puis le début de saison avait été raté avec seulement un point pris après trois journées de championnat. Pour ne pas revivre une telle déconvenue, l'ASM a repris l'entraînement le 18 juin, une semaine plus tôt que l’année dernière. “Tous les joueurs qui ont fait la préparation avec nous sont dans une bonne forme physique. Nous l’avons vu avec tous les tests que nous avons réalisés depuis la reprise. C’était dur, mais nécessaire pour augmenter le rythme avec les échéances qui arrivent” reconnaît Philippe Clément.

Comme Monaco, Eindhoven avait été éliminé en barrage de Ligue des Champions la saison passée puis reversé en Ligue Europa. Les Néerlandais s’étaient heurtés au Benfica Lisbonne avant de tomber dans le groupe… de l’ASM ! En phase de poule, le Monaco de Niko Kovac s’était imposé 2-1 au Philips Stadion puis avait fait 0-0 à Louis 2. Ce qui avait permis à l’ASM de finir premier du groupe juste devant la Real Sociedad. Le PSV, troisième, avait filé en Ligue Europa Conférence où il a atteint le quart de finale, éliminé par Leicester.