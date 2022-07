Ligue des champions: Monaco opposé au PSV au troisième tour préliminaire

Le premier adversaire européen de l’AS Monaco est connu après le tirage au sort effectué ce lundi. Les Rouge et Blanc affronteront le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, début août.

L’AS Monaco est fixée. À deux semaines de leur premier match de la saison, les hommes de Clement connaissent leur adversaire pour ce troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Il s’agit du PSV Eindhoven, deuxième de la dernière Eredivisie à deux points du champion ajacide. Le match aller se tiendra au stade Louis-II le 2 ou le 3 août, le retour aura lieu le 9 août aux Pays-Bas.

>> Ligue des champions: le tirage complet du 3e tour préliminaire

Adversaires la saison passée en Ligue Europa

Un tirage déjà corsé pour les Monégasques, qui auraient pu également tomber sur le Benfica, les Glasgow Rangers ou le vainqueur du deuxième tour entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe. La difficulté sera d'autant plus grande que le PSV recevra lors du match retour. Ils pourront notamment recroiser le chemin des ex-Niçois Walter Benitez et Olivier Boscagli, né à… Monaco.

Le dernier face-à-face entre les deux équipes est très récent puisqu’il remonte à la saison dernière, en phase de groupe de Ligue Europa. Les Rouge et Blanc s’étaient imposés 2-1 le 21 octobre grâce à des buts Boadu puis de Diop dans le temps additionnel, avant d’être tenus en échec devant leur public deux semaines plus tard (0-0).

L’ASM battue en barrages l'an dernier

En 2021-2022, l’ASM avait échoué aux portes des phases de poules de Ligue des champions. Après avoir facilement sorti le Sparta Prague (2-0, 3-1) au troisième tour préliminaire; le club du Rocher avait échoué en barrage contre le Shakhtar Donetsk, battu en prolongation (0-1, 2-2 a.p) et première victime de la suppression de la règle du but à l’extérieur. En cas de victoire contre le PSV, il faudra donc disputer un barrage (16-17 et 23-24 août) avant d’espérer rejoindre le PSG et l’OM en phases de poule de Ligue des champions.

Le tirage complet du 3e tour préliminaire :

Voie des champions :

Maccabi Haifa (ISR) / Olympiakos (GRE) - Apollon Limassol (CHY)

Qarabağ (AZE) / Zürich (SUI) - Ferencváros (HON) / Slovan Bratislava (SVQ)

Ludogorets (BUL) / Shamrock Rovers (IRL) - Dinamo Zagreb (CRO) / Shkupi (MCD)

Maribor (SLO) / Sheriff (MOL) - HJK Helsinki (FIN) / Viktoria Plzeň (RTC)

Linfield (IRN) / Bodø/Glimt (NOR) - Žalgiris (LTU) / Malmö (SUE)

Étoile Rouge (SER) - Pyunik (ARM) / Dudelange (LUX)

Voie de la ligue :

Monaco - PSV Eindhoven (PB)

Dynamo Kiev (UKR) / Fenerbahçe (TUR) - Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL) - Rangers (ECO)

Benfica (POR) - Midtjylland (DAN) / AEK Larnaca (CHY)