Mercato: c'est officiel, Minamino débarque à Monaco

L’AS Monaco a officialisé ce mardi le transfert de Takumi Minamino. Le milieu offensif japonais arrive en provenance de Liverpool et s’est engagé pour quatre saisons avec le club de la Principauté.

Avec Kevin Volland, Wissam Ben Yedder ou encore Myron Boadu, Gelson Martins et Krépin Diatta, l’AS Monaco ne manque pas de joueurs offensifs. Mais le club de la Principauté a également obtenu ce mardi l’arrivée d’un renfort de renom en la personne de Takumi Minamino. Le Japonais a fait ses adieux à Liverpool et s’est engagé pour quatre ans soit jusqu’en juin 2026 avec la formation de Ligue 1. Si le montant de la transaction n’a pas été révélé, il se situe autour de 15 millions d’euros selon les informations de RMC Sport.

"C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco, a réagi le Nippon dans le communiqué publié par le club monégasque. Je suis heureux de m’inscrire dans le projet du Club, qui vient de terminer sur le podium deux fois consécutivement et figure parmi les plus reconnus au sein d’un championnat excitant. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et de faire tout mon possible pour aider l’équipe."

Minamino vient relancer sa carrière en L1

Débarqué dans le Nord de l’Angleterre en janvier 2020, après un beau passage à Salzbourg, Takumi Minamino n’a jamais réussi à se rendre indispensable dans l’effectif de Jürgen Klopp en Premier League. Si un prêt à Southampton lui a brièvement permis de retrouver la confiance, sa saison 2021-2022 avec les Reds l’a replongé dans le doute.

Malgré ses 10 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues, il n’est pas parvenu à bousculer la hiérarchie offensive derrière Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Luis Diaz et Firmino. Si la star sénégalaise a rejoint le Bayern cet été, Darwin Nunez est arrivé du côté d’Anfield. Takumi Minamino débarque donc à Monaco avec l’envie de donner un nouveau souffle à sa carrière où Paul Mitchell l’a chaleureusement accueilli.

"Nous sommes très heureux et enthousiastes à l’idée d’accueillir Takumi à l’AS Monaco. C’est un joueur que nous connaissons depuis de longues années et qui, depuis son arrivée en Europe, n’a cessé d’engranger de l’expérience au plus haut niveau, notamment en compétitions européennes, et d’enchainer les titres, a lancé le directeur sportif monégasque au moment d’officialiser le recrutement du Japonais de 27 ans. Avec sa culture de la gagne, sa polyvalence sur le terrain et son statut de joueur-cadre au sein de sa sélection, nous sommes convaincus que Takumi contribuera au développement de notre jeune équipe et aidera le groupe à atteindre nos objectifs. Nous sommes ravis qu’il ait décidé de faire partie de notre projet et lui souhaitons la bienvenue!"

Après avoir échoué dans ce domaine à Liverpool, à Takumi Minamino de se faire une place dans cette attaque monégasque déjà très bien fournie. Charge aussi à l'entraîneur blege Philippe Clement de trouver la bonne formule.