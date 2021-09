AC Milan-Atlético: Koke ne s’inquiète pas pour Griezmann

Décevant et muet depuis son retour à l’Atlético de Madrid, l’attaquant français Antoine Griezmann ne suscite pas d’inquiétude dans son camp, à la veille d’affronter l’AC Milan, mardi en Ligue des champions. Pour le milieu de terrain espagnol Koke, c’est à toute l’équipe d’élever son niveau de jeu.

Quatre matchs de Liga, un match de Ligue des champions et pas la trace d’un but ni même d’une passe décisive. Si le retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid n’est pas encore un cauchemar, ce n’est pas non plus un rêve éveillé. L’attaquant français qui espère se relancer dans le club où il a explosé après une parenthèse décevante au Barça n’a pas encore convaincu. Au-delà de son manque d’efficacité, on souligne aussi en Espagne ses très faibles stats en tirs (5 cadrés). Pas de quoi inquiéter toutefois Koke qui a défendu son partenaire ce lundi en conférence de presse.

"Il préfère ne pas marquer mais voir l’équipe gagner"

"Antoine n’est pas un sujet de préoccupation, confirme l’international espagnol. Il n’est pas le seul sur le terrain, nous y sommes en équipe. Nous devons tous retrouver notre meilleur niveau, et être concentré pour gagner. Ça m’importe peu qu’il tire peu, qu’il ne marque pas. Il va réussir parce qu’il a la qualité et il a notre confiance. Le cas Antoine ne m’inquiète pas, nous jouons tous ensemble, Antoine n’est pas un sujet. Nous devons être unis, il préfère ne pas marquer mais voir l’équipe gagner, plutôt que marquer mais nous voir perdre." Mardi sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions, le champion du monde français aura un rendez-vous de prestige pour retrouver le sourire.