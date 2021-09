Ligue des champions: le Sheriff Tiraspol tacle Dirk Kuyt après sa victoire au Real Madrid

Alors que le Sheriff Tiraspol a signé un exploit mardi soir en allant s'imposer sur le terrain du Real Madrid en Ligue des champions (2-1), l'entraîneur du club moldave a profité de l'après-match pour régler ses comptes avec l'ancien attaquant néerlandais Dirk Kuyt.

Difficile de dire si l'expression existe là-bas, mais en Moldavie aussi, la vengeance est un plat qui se mange froid. La preuve mardi soir, avec un joli petit missile envoyé par l'entraîneur du Sheriff Tiraspol à... Dirk Kuyt, ancien attaquant de Liverpool et des Pays-Bas.

En août dernier, sur un plateau de télévision néerlandais, Kuyt - qui veut des gros chocs européens - avait regretté de voir le champion de Moldavie sur le point de se qualifier pour sa toute première phase de poules de Ligue des champions. "Je sais que la Champions League est une compétition pour les champions, mais des équipes comme le Sheriff Tiraspol n'ont rien à y faire", observait l'ex-buteur.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez les meilleures affiches de Ligue des champions

"Je suis très heureux de détruire son monde idéal"

Sauf que depuis, le Sheriff a non seulement battu le Shakhtar lors de la première journée (2-0), mais il a récidivé en signant un exploit mardi sur le terrain du Real Madrid (victoire 2-1). De quoi enjouer Yuriy Vernydub, le coach de Tiraspol, et lui donner de l'inspiration pour une savoureuse sortie en conférence de presse.

"Il y a un grand joueur, Dirk Kuyt, qui a dit qu'il n'y avait pas de place en Ligue des champions pour le Sheriff, a rappelé le technicien ukrainien. Donc ce soir, je suis heureux de détruire son monde idéal. (...) Plus globalement, je suis très content de ce succès contre un club aussi gros que le Real Madrid. Je suis ému, même. Je suis vraiment fier de mes garçons et du travail accompli. Nous sommes une vraie équipe. Certains ont dit que nous n'étions pas à notre place ici, mais si, c'est bien notre place, et nous l'avons prouvé."

Pas seulement lors des deux matchs de poule, d'ailleurs, mais bien avant, au cours d'une longue campagne de qualifications, qui a vu le Sheriff sortir les Albanais de Teuta Durres au premier tour, les Arméniens d'Alashkert au deuxième, les Serbes de l'Etoile Rouge au troisième, avant, enfin, de décrocher son sésame en battant les Croates du Dinamo Zagreb en barrages.