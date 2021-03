Ligue des champions: le tirage complet des quarts et des demi-finales

Le tirage au sport des quarts de finale de Ligue des champions a réservé un choc pour le PSG, qui défiera le Bayern Munich, tenant du titre. Une revanche de la dernière finale de la compétition, alors que dans l'autre partie de tableau, le Real Madrid affrontera Liverpool pour une autre très belle affiche.

Des retrouvailles entre le Bayern Munich et le PSG. Les deux derniers finalistes de la Ligue des champions, lors d'une affiche disputée en août dernier et remportée par la formation munichoise, s'affronteront cette saison dès le stade des quarts de finale.

Forcément un très mauvais tirage pour le PSG, vainqueur du FC Barcelone lors des huitièmes. Mais maigre avantage pour l'équipe parisienne, qui recevra au Parc des Princes le match retour. En cas de succès, le champion en titre de Ligue 1 retrouvera en demi-finales le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund.

Leader de Premier League et étincelant depuis le début de saison, le Manchester City de Pep Guardiola défiera le Borussia Dortmund. Un adversaire à la portée du club anglais, même si Erling Haaland risque forcément de représenter une grosse menace pour les Cityzens, lui l'actuel meilleur buteur de la compétition.

Un choc aussi entre le Real Madrid et Liverpool

Dans l'autre partie de tableau, le Real Madrid recevra Liverpool pour le quart de finale aller, avant un retour à Anfield en principe, en fonction aussi de l'évolution du contexte sanitaire. Ce sera l'autre choc de ces quarts de finale, et une autre revanche d'une finale de Ligue des champions, perdue par les Reds en 2018 face aux Madrilènes déjà entraînés par Zinedine Zidane.

Vainqueur de la Juventus lors des huitièmes, le FC Porto jouera face à Chelsea et accueillera l'équipe de Thomas Tuchel pour le quart aller. Tombeuse de l'Atlético de Madrid au précédent tour, la formation londonienne a considérablement changé de visage depuis l'arrivée de l'Allemand sur le banc de touche en janvier dernier. Les quarts allers se joueront le 6 et 7 avril, et les affiches retours se disputeront la semaine suivante, les 13 et 14 avril.

Les affiches des quarts de finale:

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Munich - PSG

Real Madrid - Liverpool

aller: 6-7 avril, retour 13-14 avril

Le tableau des demi-finales:

Bayern Munich ou PSG - Manchester City ou Dortmund

Real Madrid ou Liverpool - Porto ou Chelsea

aller: 27-28 avril, retour 4-5 mai