Ligue des champions: énorme choc Bayern-PSG en quarts pour un remake de la finale 2020

L'heure de la revanche. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. Le club parisien est tombé sur le champion d'Europe allemand lors du tirage au sort qui s'est déroulé à Nyon (Suisse) ce midi. Un énorme choc lors de ces quarts, et surtout un remake de la finale 2020 perdue par le PSG (0-1).

Le Bayern part favori

Paris retrouvera donc le Bayern huit mois après la finale perdue à Lisbonne sur un but de l'ancien Titi Kingsley Coman. Pour la première fois, le Bayern et Paris s'affronteront lors d'un match de Coupe d'Europe à élimination directe. Jusque-là, les deux clubs ne s'étaient affrontés que lors des phases de groupe, et donc en finale.

Au vu de ses récentes performances et de son match retour raté face au FC Barcelone (1-1) en huitièmes de finale, Paris ne partira pas favori de cette double confrontation. En face, le Bayern Munich n'a rencontré aucun problème depuis le début de sa campagne européenne et domine son sujet, dans la lignée de la saison dernière.

Le match retour à Paris

Le PSG aura tout de même un avantage lors de cette double confrontation: le club de la capitale recevra au match retour le 13 ou 14 avril, après avoir fait le déplacement à Munich lors du match aller une semaine avant. En cas de qualification, le PSG devra s'attaquer à un autre gros morceau, puisqu'il affrontera le vainqueur du quart de finale entre Manchester City et le Borussia Dortmund.

Favoris, les Citizens pourraient représenter un autre énorme challenge pour Paris. Mais pour remporter la première Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale devra passer par ces grands moments européens qui peuvent se transformer en soirées inoubliables. Pas une mince affaire donc, tant Paris semble avoir tiré le chemin le plus compliqué menant à la finale. Neymar et ses coéquipiers savent désormais ce qu'ils leur restent à faire.