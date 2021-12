Ligue des champions: les adversaires potentiels du PSG en huitièmes de finale

Deuxième de son groupe de Ligue des champions derrière Manchester City, le PSG ne sera pas tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale lundi prochain. Le Bayern Munich, Liverpool et le Real Madrid, vainqueurs de leur poule respective, font partie des adversaires potentiels.

Huit matchs restent à disputer mercredi, mais le Paris Saint-Germain est déjà bien avancé concernant ses adversaires potentiels en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Qualifié à la deuxième place du groupe A, derrière Manchester City, le PSG ne sera pas tête de série lors du tirage au sort prévu lundi 13 décembre (12h00). Il pourra tomber sur les sept autres premiers de groupe, ou seulement six si le Losc remporte son très ouvert groupe G. Pour rappel, deux clubs du même pays ou de la même poule ne peuvent pas se retrouver dès le début de cette phase finale en aller-retour.

Outre le groupe G, dans lequel le RB Salzbourg, le Séville FC et le VfL Wolfsburg peuvent aussi finir en tête, le groupe H n'est pas non plus fixé. S'il est certain que Chelsea et la Juventus seront en huitièmes, leur égalité de points actuelle (12) impose d'attendre les résultats de mercredi pour établir le classement définitif. Pour l'heure, l'avantage est aux Blues, grâce à leur différence de buts particulière de +3 sur les Bianconeri. Pour les groupes B, C, D, E et F, les premiers sont connus: Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munich et Manchester United.

Les huitièmes de retour aller sont prévus les 15-16 et 22-23 février. Les matchs retour auront lieu les 8-9 et 15-16 mars.

La liste des adversaires potentiels du PSG:

Les adversaires potentiels du PSG en 8es de finale de Ligue des champions © RMC Sport

► Liverpool (groupe B)

► Ajax (gr. C)

► Real Madrid (gr. D)

► Bayern Munich (gr. E)

► Manchester United (gr. F)

► Salzbourg ou Séville ou Wolfsburg ou aucun de ce groupe (gr. G)

► Chelsea ou Juventus (gr. H)