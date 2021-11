Ligue des champions: les adversaires potentiels pour le PSG en huitièmes, avec plusieurs cadors européens

Battu par Manchester City mercredi (2-1) mais qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG terminera deuxième de sa poule. Avec le risque d'affronter un cador européen en huitièmes.

C’est devenu une habitude. Pour la dixième saison d’affilée, le PSG a décroché mercredi son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c’est que Paris ne pourra pas terminer premier de son groupe, et ce qu’importe son résultat lors de la dernière journée de la phase de poules, contre Bruges, le 7 décembre (sur RMC Sport 1).

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

Des gros clients en huitièmes

Grâce à sa victoire ce mercredi face au club de la capitale (2-1), Manchester City est assuré de sortir en tête devant son adversaire du soir puisque quatre points séparent aujourd'hui ces deux équipes.

>> Ligue des champions: revivez Manchester City-PSG (2-1)

Et qui dit deuxième place dit forcément un tirage compliqué au prochain tour pour le vice-champion de France. Pour rappel, lors des huitièmes, deux équipes d'un même groupe ou d'un même pays ne peuvent se rencontrer. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ne pourront donc pas affronter City ou Lille. En revanche, Liverpool, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et Manchester United sont des adversaires possibles.

Ces quatre clubs sont certains de terminer en tête des groupes B, C, E et F. Dans la poule D, la première place se jouera entre le Real Madrid et l’Inter Milan. Avant de se rendre du côté de Santiago Bernabeu dans deux semaines, la formation de Simone Inzaghi pointe à deux longueurs des Madrilènes.

Du côté du groupe G, le Losc compte actuellement un point d’avance sur le Red Bull Salzbourg, deux sur le FC Séville et trois sur Wolfsburg. Tout reste donc à faire. Enfin, dans la poule H, Chelsea et la Juventus sont à égalité avec 12 unités. Les Blues de Thomas Tuchel, champions d'Europe en titre, iront en Russie pour y défier le Zénith Saint-Pétersbourg pour boucler la phase de groupes, alors que les Turinois recevront les Suédois de Malmö.

Le tirage au sort des huitièmes aura lieu le 13 décembre. Les huitièmes se joueront les 15/16/22/23 février à l'aller, avec des retours programmés les 8/9/15/16 mars.

Les adversaires possibles du PSG en huitièmes :

Liverpool

Ajax Amsterdam

Bayern Munich

Manchester United

Real Madrid ou Inter

Chelsea ou Juve

Salzbourg, Séville ou Wolfsburg (le PSG ne pourra pas affronter Lille en cas de première place des Dogues)