Ligue des champions: les clés de la finale entre Liverpool et le Real Madrid

C'est le grand soir au Stade de France avec la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Une rencontre avec beaucoup d’enjeux pour les deux formations. Pour les Madrilènes, c’est l’occasion de remporter une 14e Coupe aux grandes oreilles, tandis que chez les Reds, la finale perdue face aux Espagnols en 2019 est dans toutes les têtes

Une revanche à prendre pour Liverpool

Vainqueur à treize reprises de la Ligue des champions, le Real Madrid a l’occasion de garnir son armoire à trophées avec une quatorzième coupes aux grandes oreilles. Les Madrilènes ont déjà remporté le championnat espagnol et la Supercoupe d’Espagne cette saison. Pour Liverpool, cette finale a des allures de revanche. En 2018, les deux formations se sont affrontées en finale de cette même compétition. Après une lutte intense, les Espagnols avaient su profiter des nombreuses erreurs du gardien adverse Loris Karius pour remporter ce match 3-1. Le Français Karim Benzema avait ouvert le score pour Madrid, à l’époque entrainé par Zinedine Zidane.

Pour arriver à ce stade de la compétition, le Real Madrid a probablement eu le parcours le plus compliqué. En mauvaise position face au PSG, Chelsea puis Manchester City, les troupes de Carlo Ancelotti ont toujours réussi à inverser la tendance, alors que plus d’une fois l’élimination semblait assurée. Sur le papier, l’aventure de Liverpool était moins complexe. Mais dans les faits, les Reds se sont souvent fait peur, comme contre l’Inter Milan. Les Anglais ont même frôlé l’élimination face à Benfica et Villarreal.

La finale au Stade de France

Le stade de France, situé à Saint-Denis, a l’honneur d’accueillir cette finale de Ligue des champions entre ces deux formations prestigieuses. Initialement, le match devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg en Russie. Mais la guerre en Ukraine lancée par les Russes a contraint, en février dernier, l’UEFA à relocaliser la rencontre. La prise de position du président de la République Emmanuel Macron contre le projet de la Super League Européenne et son implication dans les tentatives de dialogue entre la Russie et l'Ukraine ont encouragé le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin, à désigner le Stade de France pour recevoir cet évènement.

Comme annoncé par l’Elysée, Emmanuel Macron ne sera pas présent au stade ce samedi, en raison du week-end de l’Ascension lui permettant de prendre des jours de repos. Même si l’enceinte française a déjà accueilli des matchs importants comme la finale de l’Euro en 2016, la pelouse du stade fait l’objet de critiques. Notamment de la part du coach de Liverpool Jürgen Klopp: "Dans un monde idéal, nous aurions eu la meilleure pelouse du monde."

Ce n’est pas la première fois que la région parisienne est sélectionnée pour préparer ce genre de rencontre. En 2006, le Stade de France accueillait la finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone et Arsenal (rencontre gagnée par les Catalans 2-1). En 1981, Liverpool et le Real Madrid s’affrontaient en finale de la Coupe des clubs champions européens au Parc des Princes. Un match gagné par les Reds.

La course au ballon d’or

Hormis l’opportunité de gagner un nouveau trophée, certains joueurs auront de grandes chances de gagner le Ballon d’or en cas de performance aboutie. Considéré comme le meilleur joueur du Real Madrid avec ses 44 buts toutes compétitions confondues, le Français Karim Benzema est vu comme étant le principal favori pour remporter cette distinction. Un nouveau match de prestige face à Liverpool pourrait lui permettre de s’assurer ce trophée.

Mais dans le camp adverse, figure un adversaire qui pourrait perturber les plans de Benzema. Auteur de 23 réalisations cette saison, Sadio Mané qui a déjà remporté la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal s’impose comme étant le principal adversaire du Tricolore dans cette course au Ballon d’or. L’issue de ce match pourrait donner le nom du meilleur footballeur de la saison.

Bataille entre Klopp et Ancelotti

Deux formations historiques livreront bataille, mais aussi deux entraîneurs de renom. Arrivé sur le banc de Liverpool en 2015 avec la mission de relancer une équipe qui semblait sur le déclin, Jürgen Klopp est le principal artisan du retour au haut niveau des Reds. L’Allemand est parvenu à faire gagner le championnat anglais à son équipe en 2020 et la Ligue des champions en 2019.

Considéré comme un des meilleurs entraineurs de l’histoire du football, Carlo Ancelotti est devenu cette saison, le premier coach à remporter les cinq championnats majeurs (Serie A, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 et Liga). Cette année, le technicien italien a permis aux Madrilènes de se relever de situations paraissant désespérées en Ligue des champions, et une victoire au Stade de France lui permettrait d’ajouter une nouvelle ligné à son grand palmarès.

Un Français pour arbitrer

La finale de la Ligue des champions aura lieu sur le sol parisien mais en plus, c’est un arbitre français qui devra veiller au bon déroulement de la rencontre. Clément Turpin va arbitrer sa première finale de la plus belle des compétitions européennes. Le Français avait officié lors de la finale de la Ligue Europa en 2021 entre Manchester United et Villarreal.

Pour l’aider dans cette tâche, Turpin pourra compter sur certains compatriotes français: Nicolas Danos, Cyril Gringore, Benoît Bastien en tant que quatrième officiel. Le responsable de la VAR est Jérôme Brisard, qui sera assisté par Willy Delajod. Turpin est le premier français à diriger une finale de C1 depuis Michel Vautrot en 1986.