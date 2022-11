Ligue des champions: les dates du 8e de finale entre le PSG et le Bayern Munich

L’UEFA a dévoilé le calendrier précis des 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG accueillera le Bayern Munich lors du match aller au Parc des Princes le 14 février, avant de se rendre trois semaines plus tard à l’Allianz Arena.

A l’été 2020, c’était l’affiche de la finale. Mais au printemps 2023, il ne s’agira que d’un 8e de Ligue des champions. Le tirage au sort, effectué ce lundi en Suisse, a accouché d’un énorme choc entre le PSG et le Bayern Munich. Après avoir laissé échapper de justesse la première place de leur groupe, les Parisiens ont hérité de l’un des grands favoris de la compétition. En Face, les Bavarois peuvent s’estimer malchanceux après avoir survolé la phase de groupes, avec six victoires en six rencontres.

Depuis la finale de Lisbonne et la tête victorieuse de Kingsley Coman, les deux équipes se sont déjà retrouvés en C1. C’était en quart de finale, au printemps 2021. Après s’être imposés 3-2 sous la neige de Munich, les coéquipiers de Kylian Mbappé s’étaient qualifiés malgré leur défaite 1-0 à Paris.

Trois semaines entre les deux matchs

Deux ans plus tard, ce nouvel affrontement promet d’être à nouveau spectaculaire. L’UEFA a dévoilé les dates précises de ce 8e de finale au sommet. Le match aller aura lieu le mardi 14 février au Parc des Princes, le jour de la Saint-Valentin. Le retour se disputera trois semaines plus tard, le mercredi 8 mars à l’Allianz Rivera. A voir dans quel état de forme seront les deux formations d’ici-là. Entre la Coupe du monde au Qatar, le calendrier resserré et les potentielles blessure ou suspensions, les choses peuvent largement évoluer d’ici-là. RMC Sport diffusera la plus belle affiche de chaque soirée durant les 8es de finale.

Les dates des 8es de finale aller

- 14 février: AC Milan-Tottenham et PSG-Bayern

- 15 février: Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea

- 21 février: Liverpool-Real et Francfort-Naples

- 22 février: Leipzig-Manchester City et Inter-Porto

Les dates des 8es de finale retour

- 7 mars: Benfica-Bruges et Chelsea-Dortmund

- 8 mars: Tottenham-AC Milan et Bayern-PSG

- 14 mars: Manchester City-Leipzig et Porto-Inter

- 15 mars: Real-Liverpool et Naples-Francfort