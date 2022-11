Ligue des champions: les dix joueurs les plus rapides de la phase de poules, avec trois Français

L'UEFA a dévoilé ce mardi la liste des dix joueurs les plus rapides (en vitesse de pointe enregistrée) durant la phase de groupes de la Ligue des champions. Trois joueurs français y figurent, ainsi qu'un joueur de Ligue 1. Pas de trace en revanche de la fusée Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé lancé à pleine vitesse. Le Français, qui arrive enfin à enchaîner les bonnes performances au Barça sans se blesser, a été flashé a 36,6 km/h durant la phase de poules de la Ligue des champions, si l'on en croit un top 10 publié par l'UEFA ce mardi. Ce qui fait tout simplement de lui le joueur le plus rapide du premier tour, à égalité avec le jeune Ukrainien du Shakhtar, Mykhaylo Mudryk.

Un autre Français, Théo Hernandez, ferme le classement (35,7 km/h), alors que Moussa Diaby est 7e ex-aequo avec 36,1 km/h. On retrouve à la cinquième place l'explosif latéral gauche de l'OM Nuno Tavares (36,2 km/h), friand des percées en solitaire lancé à pleine vitesse. Il est devancé par Rafael Leao (36,5km/h) et Federico Valverde (36,3 km/h).

Aucun Parisien, pas même Mbappé

Il est de plus en plus rare de ne pas voir Kylian Mbappé en tête des classements statistiques, c'est pourtant le cas. Malgré son énorme pointe de vitesse, qui fait la différence la plupart du temps, il n'a pas été parmi les dix joueurs les plus rapides de la phase de groupe.

Il pourra se consoler avec un statut de co-meilleur buteur aux côtés de Mohamed Salah, et une place de choix dans le "onze fantasy" de l'UEFA pour ces phases de groupe. Il apparaît en pointe aux côtés de son coéquipier Lionel Messi.

Le classement complet

1. Mikhaylo Mudryk, Ousmane Dembélé (36,6km/h)

3. Rafael Leao (36,5 km/h)

4. Federico Valverde (36,3 km/h)

5. Nuno Tavares, Alphonso Davies (36,2 km/h)

7. Karim Adeyemi, Moussa Diaby (36,1 km/h)

9. Rafa Silva (35,9 km/h)

10. Théo Hernandez (35,7 km/h)