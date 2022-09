Ligue des champions: la banderole offensive des supporters du Bayern après le décès d'Elizabeth II et les reports

Sur une banderole déployée à l’Allianz Arena en marge de Bayern Munich-FC Barcelone, mardi soir (2-0) en Ligue des champions, des fans bavarois ont fustigé l’impact du décès de la reine Elizabeth II sur les rencontres de football. Rangers-Naples a notamment été décalé de mardi à mercredi soir par l'UEFA.

C’est une prise de position plutôt étonnante dont nous ont gratifiés les supporters du Bayern Munich mardi soir. En marge du choc de la deuxième journée de Ligue des champions, et du succès 2-0 des Bavarois à domicile face au FC Barcelone, les fans allemands ont rebondi sur un sujet d’actualité dont ils semblent pourtant bien loin.

Peut-être par solidarité avec les supporters des Glasgow Rangers et de Naples, qui ont été privés d’une rencontre européenne pourtant prévue ce mardi à l’Ibrox Stadium, mais décalée à mercredi (21 heures). La raison? Le décès de la reine Elizabeth II survenu jeudi dernier, qui a été suivi d’un deuil national dans tout le Royaume-Uni.

"Retards et interdictions de match de dernière minute à cause de la mort d’une reine?!"

Les supporters du géant allemand ont protesté à l’Allianz Arena contre l’impact du décès de la reine sur les rencontres de football. Déployant une banderole sur laquelle on pouvait lire ce message: "Retards et interdictions de match de dernière minute à cause de la mort d’une reine?! Respectez les fans!"

Dans un communiqué, l’UEFA avait invoqué un manque de personnel de sécurité – mobilisé pour les événements organisés autour du deuil de la reine – pour justifier de ce décalage de vingt-quatre heures du match. En Premier League, les rencontres du dernier week-end de Championnat ont notamment été reportées.