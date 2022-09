Ligue des champions: Rangers-Naples reporté en raison des obsèques d'Elizabeth II

L'affiche de la deuxième journée de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples, initialement prévue mardi 13 septembre, a été décalée au lendemain, au même horaire, en raison de l'organisation liée au décès de la Reine Elizabeth II.

Le match de la phase de groupes de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples, intialement prévu mardi 13 septembre à 21 heures, est décalé de 24 heures, le mercredi après des discussions entre l'UEFA, le club écossais et la police, rapporte Sky Sports. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football européen justifie cette décision en raison des "sévères limitations des ressources policières et aux problèmes d'organisation liés aux événements en cours entourant le deuil national de Sa Majesté la Reine Elizabeth II."

Aucun supporters de Naples présents

Conséquence de ce report, le match de Youth League entre les deux équipes se jouera également mercredi, à 15 heures. L'UEFA a également annoncé qu'aucun supporter de l'extérieur ne sera présent à Ibrox cette semaine et, par souci d'équité sportive, les supporters des Rangers ne seront pas autorisés à assister au match retour à Naples le 26 octobre prochain.

Depuis l'annonce du décès de la Reine Elizabeth II, le sport britannique est à l'arrêt. Si les clubs engagés en Coupes d'Europe ont respecté une minute de silence jeudi soir, la 7e journée de Premier League, prévue ce week-end, a été reportée. L'UEFA a annoncé que tous les matchs de cette semaine devraient se disputer comme prévu.