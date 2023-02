Ligue des champions: les raisons d'espérer une qualification du PSG chez le Bayern Munich

Le PSG a sérieusement compromis ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'inclinant (0-1) au Parc des Princes face au Bayern, en huitième aller. Mais il existe des motifs d'espoir pour Christophe Galtier et ses joueurs.

Mbappé, une lueur dans la nuit

Le danger qu’il incarne modifie les équilibres de manière affolante. Cela ne s’est pas vérifié immédiatement après son entrée en jeu mardi soir, lors de la défaite du PSG face au Bayern en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Et il a même semblé un peu emprunté sur ses premiers ballons, mais la première occasion dangereuse de Kylian Mbappé a servi d’avertissement aux Munichois.

Le match n’a plus jamais été le même après ça. L’entrée en jeu de Kylian Mbappé a sonné le réveil d’une équipe jusque-là moribonde, laquelle était dominée dans des proportions très inquiétantes. Le Bondynois n’avait pourtant qu’un entraînement et demi dans les jambes, quinze jours après sa lésion de la cuisse gauche.

Voyant que son équipe était incapable de se montrer dangereuse offensivement malgré la présence sur le terrain de Neymar et Lionel Messi, Christophe Galtier a lancé Mbappé très tôt dans le match, sans doute bien plus tôt que ce qu’il avait prévu. Le technicien a abattu son principal atout, et ce pari a bien failli se révéler gagnant. "Kylian Mbappé peut changer n'importe quel match. Son entrée a réveillé les joueurs parisiens. Le PSG avec Mbappé est meilleur que sans Mbappé", a reconnu Julian Nagelsmann. Le staff du PSG a désormais trois semaines pour le remettre sur pied avant me match retour, prévu le 8 mars. A 100% de ses capacités, Kylian Mbappé peut renverser des montagnes. Et ce Bayern Munich n’a rien d’un sommet infranchissable.

Pas un immense Bayern

Loin de verser dans le triomphalisme, les Allemands saluent la victoire de Julian Nagelsmann et célèbre le héros Coman, bourreau attitré de son club formateur, mais c’est à peu près tout. Car un doute subsiste, et pas seulement parce que Mbappé est craint. Le niveau du Bayern Munich interroge. Il a certes pris une option sur la qualification, mais qui sait ce qu’il se serait passé si Nuno Mendes n’avait pas été signalé hors-jeu sur le but refusé à Kylian Mbappé. Longtemps dominateur sans parvenir à faire une différence notable avant l’ouverture du score, le Bayern Munich était tout proche de sombrer quand les Parisiens se sont réveillés dans le sillage de Mbappé.

Et il n’aura fallu qu’un petit quart d’heure aux Parisiens pour se montrer aussi dangereux que les Allemands sur l’ensemble du match. Notre spécialiste du football allemand Polo Breitner a partagé une intuition dans l’After qui expliquerait ce qu’il estime être "le plus mauvais match de la saison" du Bayern: "Le Bayern a peur. Ils n’ont rien fait ce soir. Ils ont marché. (...) Le Bayern, normalement, écrase ce genre de rencontres. (...) Ils ont eu des occasions mais ils ne se projetaient pas complètement. Ils étaient là pour respecter les consignes. Regardez comment le Bayern finit la rencontre. On fait rentrer Stanisic, un troisième milieu. Dans quelle configuration le Bayern joue comme ça? Jamais."

Après le match, Kingsley Coman s’est contenté du résultat, admettant que son équipe "aurait pu peut-être vouloir plus au début". Si cette crainte peut paraître irrationnelle vu l’état de forme actuel du PSG, elle peut aussi s’expliquer par l’historique des confrontations entre les deux équipes, lequel était favorable aux Parisiens avant la rencontre d’hier soir, avec six succès pour le PSG, cinq pour le Bayern Munich (Ils sont désormais à égalité, 6-6).

Le PSG sait gagner à Munich

Le PSG doit signer un exploit s’il veut poursuivre sa route en Ligue des champions et éviter ainsi d’aggraver la crise qui le ronge. Pas franchement habitués à renverser la situation dans un match à élimination directe à l’extérieur, les joueurs du Paris Saint-Germain pourraient toutefois puiser leur inspiration dans la performance réalisée par leurs prédécesseurs à Chelsea, en 2015. Réduits à 10 contre 11, les joueurs de Laurent Blanc, avaient arraché leur qualification à Stamford Bridge sur un coup de tête de Thiago Silva.

Plus récemment, dans une autre configuration, en 2021, Paris a triomphé des Allemands sous la neige de Munich. Dominé dans les grandes largeurs, le PSG s’était imposé (3-2) en quart de finale aller grâce à un doublé de Kylian Mbappé et au but de Marquinhos sur un joli service de Neymar, se qualifiant au match retour malgré la défaite (0-1), en vertu de la règle du but à l’extérieur. Statistiquement cependant, les chances du PSG sont quasiment nulles. Aucune équipe française ne s’est qualifiée après avoir perdu à domicile en phase à élimination directe de la Ligue des champions. L'espoir demeure, mais le défi reste immense