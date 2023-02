PSG-Bayern: petit évènement au Parc des Princes, Messi et Neymar sont allés saluer les supporters

Après dix mois sans communion, Lionel Messi et Neymar sont allés saluer les supporters parisiens au pied de la tribune Auteuil ce mardi soir à l’issue de la défaite contre le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions (0-1).

C’est un un fait devenu assez rare pour être souligné. A l’issue de la défaite du PSG ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Lionel Messi et Neymar sont allés saluer les supporters parisiens derrière les buts en compagnie de leurs coéquipiers.

Notamment placés au second rang derrière Marquinhos, Vitinha, Danilo Pereira ou encore Sergio Ramos, ils ont honoré la tribune Auteuil, fief du Collectif Ultras Paris (CUP), de leur présence. Depuis plusieurs mois, ils étaient pointés du doigt pour rentrer directement aux vestiaires après les rencontres, dans les défaites comme les victoires.

Messi et Neymar sont allés voir les supporters parisiens © AFP

Une rupture actée en mars 2022

L’Argentin et le Brésilien se tiennent à l’écart des moments de communion avec le public du club de la capitale depuis l’an passé. La rupture date précisément du 13 mars 2022. Ce soir-là, le PSG recevait Bordeaux en championnat dans une ambiance particulièrement hostile. Quatre jours plus tôt, les joueurs de Mauricio Pochettino s'étaient effondrés dans l’antre du Real Madrid, en huitième de finale retour de Ligue des champions. Les tribunes du Parc expriment alors leur honte et leur colère. Seul Kylian Mbappé est applaudi. Tous les autres joueurs sont sifflés, en particulier Messi et Neymar.

Si les deux joueurs ont mis du temps à digérer cet épisode, ils se sont finalement résolus à venir saluer leur public ce mardi soir. Aors que le PSG traverse une période particulièrement compliquée avec trois défaites de suite toutes compétitions confondues, ils n’ont visiblement pas voulu jeter de l’huile sur le feu.