Ligue des champions: les six buts de Benzema avec le Real Madrid en 2020-2021

Karim Benzema s'est encore illustré de magnifique manière en Ligue des champions cette saison, avec le Real Madrid. Découvrez les six buts de l'attaquant français, qui pourraient donner un avant-goût de ce que l'on verra bientôt de lui sous le maillot de l'équipe de France.

Heureusement pour le Real Madrid, cette saison, il peut compter sur un immense Karim Benzema, qui ne le laisse jamais tomber, quelle que soit la compétition. On ne souhaite pas à l’équipe de France d’être aussi dépendante de l’attaquant madrilène dans sa production offensive, car cela voudrait dire que son retour n’aurait pas résolu tous les problèmes entrevus dans ce secteur de jeu sur la scène internationale, mais l’instinct de tueur du buteur français devrait faire un bien fou aux Bleus.

Si le Real est encore dans la course au titre en Espagne, il le doit à Karim Benzema. Depuis son retour de blessure, il a ramené quasiment à lui tout seul le Real dans le sillage de l’Atlético dans une lutte pour le titre national fascinante. Et en Ligue des champions, Benzema n’a que très rarement déçu, avec un total de six buts (vidéo ci-dessus). Leader moral et technique de son équipe, Benzema s’est mué en sauveur tout au long de la compétition, notamment à l’aller contre Chelsea (1-1), en demies, inscrivant un but exceptionnel de justesse technique au plus fort de l’averse.

Les Bleus espèrent profiter de son rayonnement

Après une double déviation de la tête, il a eu le bon réflexe pour dompter le cuir de son front, avant de profiter de son déséquilibre arrière pour aller chercher le ballon haut et le catapulter au fond des filets. Une maîtrise du geste exquise, qui résume à elle seule le niveau actuel de Benzema, qui plus est toujours aussi généreux dans ses déplacements pour l'équipe.

Le Français inscrivait à cette occasion son 71e but en Ligue des champions avec le Real. Un but inscrit avec du style, qui lui a permis de rejoindre la légende Raul au 4e rang des meilleurs réalisateurs dans la compétition, quelques jours après avoir dépassé Cristiano Ronaldo au plus grand nombre de passes décisives avec le Real.

Que ce soit en Liga, mais surtout en Ligue des champions, qu’il a remporté quatre fois depuis son arrivée en Espagne, Benzema imprime encore un peu plus sa marque sur le prestigieux club auquel il a consacré l’essentiel de sa carrière, cette saison. L’équipe de France espère désormais profiter de son rayonnement sur le terrain. En attendant, régalez-vous avec tous les buts inscrits par l'attaquant français en Ligue des champions cette saison, grâce à notre vidéo ci-dessus.