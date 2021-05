Equipe de France: ces joueurs auxquels Deschamps a déjà pardonné

Avant même le cas Karim Benzema, qui devrait être sélectionné pour l'Euro en juin, Didier Deschamps a plusieurs fois rappelé des joueurs avec lesquels il avait des différends depuis qu'il est sélectionneur de la France.

Depuis qu’il est à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est toujours distingué par son pragmatisme, qui l’a mené jusqu’au titre de champion du monde en 2018. Guidé par la logique sportive, il devrait ainsi rappeler Karim Benzema pour l’Euro, cet été (du 11 juin au 11 juillet), après cinq années de brouille. Par le passé, le sélectionneur avait déjà su pardonner à plusieurs joueurs avec lesquels il était en froid.

Le dernier cas en date, c’est celui d’Adrien Rabiot. Le milieu de la Juventus Turin était devenu persona non grata à Clairefontaine en 2018, après avoir annoncé par e-mail à Deschamps qu’il ne souhaitait pas se mettre à la disposition de l’équipe de France pour le Mondial, pour lequel il était sélectionné comme réserviste. Sa performance ratée, en 2017 en Bulgarie, où il s’était plaint des conditions climatiques, avait également été pointée du doigt.

Rabiot, l'autre retour en grâce pour l'Euro

Finalement, Rabiot avait été rappelé par Deschamps deux ans plus tard, pour un match de Ligue des nations, pour un match au Portugal. "Il s’est passé ce qu’il s’est passé, avait déclaré le patron des Bleus. On ne peut pas revenir en arrière, ni nous ni lui. Vous me connaissez: je n’aime pas prendre des positions radicales. Il est resté sélectionnable et j’ai pris la décision de le faire revenir." Aujourd’hui, l’ancien du PSG peut même aspirer à une place de titulaire à l’Euro.

Avant lui, André-Pierre Gignac s’était déjà retrouvé dans le groupe pour l’Euro 2016, alors même qu’il évoluait au Mexique et entretenait des rapports conflictuels avec Deschamps. Du temps où les deux hommes défendaient les couleurs marseillaises, ils s’étaient violemment disputés après une défaite en Ligue des champions contre l’Olympiakos. Le club avait alors parlé d’une "réaction inappropriée" de la part de son attaquant.

Ben Arfa, du dérapage à la sélection

Didier Deschamps n'en avait pas tenu rigueur à André-Pierre Gignac, le convoquant dès 2014, alors qu’il n’avait pas connu la moindre sélection sous Laurent Blanc. Lors de sa période à la tête de l’OM, le champion du monde 1998 avait aussi été la cible d’un dérapage d’Hatem Ben Arfa, qui aurait dit qu’il lui "cassait les couilles". Pas de rancœur: en 2015, Ben Arfa était de retour sous le maillot des Bleus, avant d’être réserviste pour l’Euro.

Pour Karim Benzema, c’est une sortie médiatique dans un média espagnol, où il avait déclaré que Deschamps avait cédé "sous la pression d’une partie raciste de la France" en ne le sélectionnant pas à l’Euro 2016, qui avait mené à cette mise au placard. De l’eau a visiblement coulé sous les ponts, puisque l’attaquant du Real Madrid devrait mener l’attaque des Bleus cet été.