Ligue des champions: les stats très inquiétantes du PSG

Même si son bilan comptable reste positif, le PSG a concédé un nul frustrant mercredi contre le RB Leipzig (2-2) et confirmé certaines difficultés cette saison en Ligue des champions, comme le montrent les statistiques.

Mauricio Pochettino l’a lui-même reconnu au micro de RMC Sport : "Les statistiques montrent qu'on doit faire mieux en matière de possession, et surtout on doit mieux maîtriser le match face à des équipes capables de jouer en transition. Il faut savoir tout faire." Et cette saison, le PSG a encore du mal à tout maîtriser. Cinq jours après une victoire arrachée au bout du suspense contre Lille (2-1) en Ligue 1, le club de la capitale a été rejoint dans les dernières minutes par le RB Leipzig (2-2), ce mercredi, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Beaucoup de tirs concédés

Un nul pas si illogique au vu des difficultés une nouvelle fois affichées par les Parisiens dans le jeu. Même si leur bilan comptable reste dans le vert avec huit points pris, ce qui leur permet d’envisager assez sereinement une qualification pour les huitièmes de finale, les coéquipiers de Marquinhos peinent toujours à séduire sur le plan collectif. Et les chiffres confirment cette impression.

Depuis le début de la Ligue des champions version 2021-2022, Paris concède en moyenne six tirs cadrés par match. Seuls quatre clubs subissent plus de tirs sur les 32 formations engagées dans cette phase de poules : Bruges, Besiktas, le Sheriff Tiraspol et Malmö. Le Chelsea de Thomas Tuchel est le club qui concède le moins de tirs cadrés (0,75). Devant le Bayern Munich (1,75) et la Juventus Turin (2).

Ce n’est pas bien plus glorieux au niveau des Expected Goals. Selon cet outil qui prend en compte une multitude de paramètres, le PSG "aurait dû" encaisser 2,14 buts par matchs cette saison en C1. Dans le classement des équipes laissant le plus d’occasions aux adversaires, les Parisiens pointent à une triste 26e place. Seuls Tiraspol, Leipzig, Benfica, Malmö, Bruges et Besiktas font pire. Là encore, c'est Chelsea qui est en tête de ce classement (0,53 xG subis par match). Dans la réalité, les Parisiens présentent l'une des meilleures défenses avec cinq buts encaissés en quatre matchs. Et ils peuvent se qualifier dès la prochaine journée pour les huitièmes.

