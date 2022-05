Ligue des champions, Ligue Europa: quels pays vont récupérer les places libres après l'exclusion des clubs russes ?

L’exclusion des clubs russes des différentes coupes d’Europe rebat les cartes pour tout un tas de pays qui bénéficient des sanctions infligées par l’UEFA. On fait le point.

L’UEFA a décidé de frapper très fort contre la Russie en faisant disparaître ses clubs de la Coupe d’Europe. Tout simplement. Aucune équipe ne participera aux compétitions de clubs de l’UEFA la saison prochaine. Sont concernées: la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence, la Ligue des champions féminine et la Youth League. La décision de l’UEFA ne profitera à aucun club français, mais plusieurs pays vont bel et bien hériter des places laissées vacantes par les clubs russes.

Un sacré bond en avant pour le vainqueur de la Coupe de Serbie

En Ligue des champions, le champion d’Ecosse héritera de la place russe et sera directement qualifié pour la phase de groupes de la C1 2022-2023. En Turquie, c’est Trabzonspor, sacré ce week-end, qui va profiter de l’aubaine et n’aura plus qu’un seul tour à passer pour rejoindre les poules. Les champions de Croatie et de Suisse verront eux aussi leurs parcours être raccourcis d’une manche alors qu’ils auraient dû commencer lors du premier tour.

En Ligue Europa, le plus gros bénéfice sera à l’avantage du vainqueur de la Coupe de Serbie. Promis à un deuxième tour des qualifications pour la Ligue Europa Conférence, il fait un bond en avant et se retrouve au 3e tour de la Ligue Europa. Quant aux vainqueurs des coupes de Turquie et du Danemark, ils n’auront plus qu’un seul tour de barrages à remporter pour intégrer la phase de poules de la Ligue Europa.

Pour des pays comme l'Arménie, le Luxembourg ou encore la Bosnie-Herzégovine, les conséquences sont minimes. Les vainqueurs de Coupe ne commenceront plus du plus bas échelon sur le chemin de la qualification en Ligue Europa Conférence et passeront directement au deuxième tour des qualifications.