Direct - Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport: Murray défend les joueurs russes et bélarusses

Après l'annonce de la non-participation des joueurs russes et bélarusses à Wimbledon l'été prochain, Andy Murray a exprimé son désaccord quant à la décision prise par le All England Club.

Au contraire de Nadal et Djokovic, l'Écossais a reconnu la complexité de la situation. "Je ne pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Mon point de vue est que c'est une situation incroyablement complexe", a-t-il déclaré en conférence de presse. J'ai parlé à certains joueurs russes, à certains Ukrainiens. Je me sens vraiment mal pour les joueurs qui ne sont pas autorisés à jouer et je comprends que cela leur semblera injuste. Mais je connais aussi des personnes qui travaillent à Wimbledon et je sais à quel point elles se trouvaient dans une situation difficile. Je n'ai pas toujours été d'accord avec l'idée que 'Wimbledon ne se soucie que de lui-même et pas des joueurs'. Si Wimbledon, le tennis ou le sport sont dans cette situation, c'est parce qu'il y a une guerre en Ukraine et que des gens sont assassinés et violés. C'est ça le plus gros problème. Rien de tout cela n'arriverait et Wimbledon et les joueurs ne seraient pas dans cette situation si cela n'arrivait pas."