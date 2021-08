Ligue des champions: Lille s'en sort bien et hérite de Séville, Salzbourg et Wolfsburg

Le LOSC, présent dans le chapeau n°1 pour le tirage au sort de la Ligue des champions, a hérité d’un groupe abordable avec le FC Séville, le Red Bull Salzbourg et Wolfsburg.

Le LOSC a évité les cadors. Tête de série grâce à son titre en Ligue 1 la saison passée, le LOSC avait la chance d’éviter un certain nombre de grosses écuries européennes. Mais les Lillois, qui ont tiré Séville dans le chapeau n°2, s’en sortent plutôt bien. Ils auraient pu se retrouver dans le groupe du Barça, du Real Madrid, de Liverpool ou de Manchester United. Ce sera Séville.

Le groupe est complété par Salzbourg et Wolfsburg. On n’est pas loin du meilleur tirage possible pour le LOSC. L’idéal aurait seulement été de tirer le Sheriff Tiraspol à la place de Wolfsburg.

Un groupe abordable, mais pas d'énorme affiche pour les fans

A l’inverse, les Lillois auraient pu connaître un groupe plus compliqué, avec par exemple Liverpool, Leipzig et le Milan AC. Mais le LOSC, en vérité, aurait peut-être apprécié d’avoir une énorme écurie dans son groupe, pour apporter un match d’exception aux joueurs et aux supporters.

Le LOSC devra terminer dans les deux premières places de son groupe pour rejoindre les huitièmes de finale. En cas de troisième place, les Lillois seraient reversés en seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Si le calendrier précis n’est pas encore connu, on sait déjà que les matchs de poules se joueront aux dates suivantes:

► 14-15 septembre,

► 28-29 septembre,

► 19-20 octobre,

► 2-3 novembre,

► 23-24 novembre,

► 7-8 décembre.