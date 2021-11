Chelsea-Juventus: Rabiot moqué et vivement critiqué par la presse italienne

La prestation d’Adrien Rabiot lors de Chelsea-Juventus (4-0), mardi en Ligue des champions, est sévèrement critiquée par la presse italienne, ce mercredi matin. Pour la Gazzetta, le Français a été le plus mauvais joueur.

Adrien Rabiot traverse un début de saison difficile avec la Juventus Turin. Régulièrement secoué publiquement par son entraîneur Massimiliano Allegri, le milieu de terrain français peine à convaincre sur le terrain. Sa prestation lors de Chelsea-Juventus (4-0) mardi en Ligue des champions a suscité une certaine crispation dans les médias italiens. La Gazzetta dello Sport l’a ainsi choisi comme le pire joueur de l’équipe.

"Chelsea joue de l'AC/DC, lui écoute du Chopin"

Il récolte la note de 4, qu’il partage avec plusieurs autres membres de l’équipe (Alex Sandro, Rodrigo Bentancour et Federico Chiesa). C’est aussi la note attribuée à la prestation collective. Mais les commentaires contre l’ancien joueur du PSG sont plus acerbes encore.

"Chelsea joue de l'AC/DC, lui écoute du Chopin, illustre le quotidien sportif. Toujours trop lent, dévoré par Kanté ou n'importe quel joueur qui passe dans sa zone. Rüdiger a sauté au-dessus de sa tête et a failli marquer."

KO après un ballon en plein visage

Ce n’est pas le premier coup reçu par Rabiot lors de cette soirée. Le joueur s’est en effet retrouvé KO après avoir reçu le ballon en plein visage sur un centre de Reece James à la 50e minute de jeu. Le joueur est resté au sol avant de reprendre sa place. Il a disputé l’intégralité de la rencontre à Stamford Bridge.

"Nous avons fait une bonne première mi-temps, puis en deuxième mi-temps ils ont continué à jouer et nous avons pris les deuxième et troisième buts, a réagi Massimiliano Allegri à l’issue de la rencontre. Désolé d'avoir pris quatre buts, mais l'objectif (la qualification en 8es, ndlr) a été atteint et nous devons nous concentrer sur le match de samedi."