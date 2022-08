Ligue des champions: Longoria promet un groupe avec "beaucoup de suspense" pour l’OM

L’Olympique de Marseille a hérité de Francfort, de Tottenham et du Sporting Portugal lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions ce jeudi. Un groupe considéré comme particulièrement ouvert pour Pablo Longoria, le président phocéen.

L’Olympique de Marseille évite le pire. Ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Ligue des champions, les vice-champions de France ont hérité d’un groupe très homogène, avec Francfort (pot 1), Tottenham (pot 2) et le Sporting Portugal (pot 3). À l’issue du tirage, Pablo Longoria, le président de l’OM, s’est montré très enthousiaste.

"Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est notre obligation dans cette compétition avec notre histoire, a clamé le dirigeant espagnol. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, champion de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense."

L'OM veut redorer son blason après deux campagnes manquées

Après deux dernières campagnes manquées en Ligue des champions (3 points pris sur 36 possibles), les hommes d’Igor Tudor auront à cœur de redorer le blason marseillais et éviter les mastodontes du pot 1 (Bayern, Real, City…) doit à coup sûr soulager l’état-major phocéen.

En raison de la Coupe du monde au Qatar, organisée du 20 novembre au 18 décembre, la phase de groupes de la Ligue des champions va être particulièrement resserrée. Les six journées se joueront en l’espace de moins de deux mois entre le 6 septembre et le 2 novembre.