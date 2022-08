Ligue des champions: l'OM s'en sort bien avec un groupe abordable

L'OM a hérité d'un tirage au sort assez clément pour la phase de groupe de Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor affronteront l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting.

Placé dans le chapeau 4, l’OM s'en sort très bien. Le tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des champions effectué ce jeudi place le club phocéen dans le groupe D, où ses adversaires seront l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting. Les six matchs se dérouleront des 6 et 7 septembre aux 1 er et 2 novembre.

L'OM évite un groupe de la mort

Dans le scénario le plus favorable, l’OM aurait pu hériter du l'Eintracht Francfort, le FC Séville et le Shakhtar Donetsk. Le deuxième du dernier championnat de France s'en sort donc très bien, en évitant aussi un 'groupe de la mort' aux côtés du Bayern Munich, du FC Barcelone et de l'Inter Milan. Pour rappel, les Phocéens n’ont plus disputé les 8es de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2011-2012 (défaite contre le Bayern Munich en quart).

Lors de sa dernière campagne de Ligue des champions, en 2020-2021, l’OM avait terminé dernier de son groupe, derrière Manchester City, Porto et l’Olympiakos avec une seule victoire et cinq défaites en six matchs de poule. La saison dernière, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pu faire mieux qu’une troisième place de leur groupe de Ligue Europa (Galatasaray, Lazio, Lokomotiv Moscou) et, reversés en Ligue Europa Conférence, ont bouclé leur parcours européen par une demi-finale perdue face au Feyenoord.