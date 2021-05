Ligue des champions: Lukaku sera derrière le Real contre Chelsea, son ancien club

Ancien joueur de Chelsea, Romelu Lukaku supportera pourtant le Real Madrid de ses compatriotes Eden Hazard et Thibaut Courtois face aux Blues. L'attaquant espère voir des Belges remporter le trophée avant l'Euro.

Chelsea "trahi" par l'un des siens ? À 24 heures de la demi-finale retour entre Chelsea et le Real Madrid en Ligue des champions, les tabloïds anglais se sont enflammés après les déclarations de Romelu Lukaku lundi soir sur la RTBF.

Champion d'Italie avec l'Inter Milan, l'avant-centre belge était l'invité de l'émission "La Tribune". Interrogé sur Eden Hazard et Thibaut Courtois, deux joueurs du Real Madrid, Lukaku leur a souhaité de gagner un maximum de titres, dont la Ligue des champions en passant l'obstacle Chelsea.

"J'ai parlé avec Courtois et je parlerai avec Eden demain (mardi). Je sais ce qu'Eden veut faire. J'espère qu'il gagnera la Ligue des champions et la Liga, et qu'il sera prêt à 100% pour l'Euro", espère le natif d'Anvers.

Un "complot" selon le Daily Mail

Un soutien belgo-belge aussitôt interprété par le Sun ou le Daily Mail comme un affront envers son ancien club. Le Daily Mail a carrément parlé de "complot" belge face aux Blues.

Transféré à Chelsea à l'été 2011, à seulement 17 ans, le puissant attaquant belge n'a jamais réussi à s'imposer chez les Blues. Prêté deux fois à West Bromwich et Everton, il a été transféré chez les Toffees à l'été 2014.

Indiscutable en sélection belge (91 sélections, 59 buts), l'attaquant espère surtout que ses compatriotes arriveront à l'Euro en ayant enrichi leur palmarès. "Ce serait bien qu'on ait le plus possible de joueurs qui gagne des titres pour amener un bon état d'esprit", estime Lukaku.

Si ses déclarations ont fait bondir outre-Manche, c'est surtout que le Belge est cité comme une cible de... Chelsea lors du prochain mercato. Les Blues seraient disposés à monter une opération à 120 millions d'euros pour rapatrier Lukaku à Stamford Bridge.