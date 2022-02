Ligue des champions: Mbappé, Bernardo Silva... Tous les buts de la soirée en vidéo

Le PSG a disposé dans la douleur du Real Madrid en huitième de finale aller de Ligued es champiosn mardi soir grâce à l'inévitable Mbappé. Dans l'autre match, Manchester City n'a fait qu'une bouchée du Sporting Lisbonne

PSG-Real Madrid 1-0

Sauvé par un Kylian Mbappé en forme, le PSG a arraché la victoire (1-0) au bout du temps additionnel ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid au Parc des Princes. Le club francilien a dominé face une équipe madrilène décevante et longtemps sauvée par un excellent Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty de Lionel Messi, mais devra valider sa qualification à Madrid pendant le match retour. A découvrir dans la vidéo en haut de ce papier et le but est à revoir ci-dessous.

Sporting Lisbonne-Manchester City 0-5

Pas de suspens dans ce 8e de finale, où Manchester City a écrasé le Sporting Portugal sur sa pelouse ce mardi (0-5) et a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale et ce, même sans la règle du but à l'extérieur. Le festival des Skyblues a débuté dès la 8e minute, lorsque Kévin De Bruyne a servi Riyad Mahrez en retrait. La suite est un immense récital à écouvrir en vidéo.