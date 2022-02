PSG-Real: la presse espagnole se pâme devant Mbappé

Il n’y en a que pour Kylian Mbappé dans la presse espagnole ce mardi au lendemain du but exceptionnel inscrit par la star française lors de la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0), son possible futur club.

Aucune amertume, ni regret. Simplement de l’admiration. Les journaux sportifs espagnols s’inclinent, ce mercredi, devant le talent de Kylian Mbappé, auteur d’un but somptueux, mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (1-0).

Depuis le côté gauche de la surface, le Français a éliminé Eder Militao et Lucas Vazquez avant de tromper Thibaut Courtois d’un tir entre les jambes dans les arrêts de jeu de la rencontre (93e). Une action réalisée face à son possible futur club. Et la presse madrilène ne semble pas avoir le cœur à en vouloir au génie français. Elle se pâme devant lui.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

"Qu’il est bon Mbappé!", lance Marca en une de son édition du jour qui souligne la domination totale du PSG lors de cette rencontre. Et le journal lance déjà le match retour programmé le 9 mars prochain (sur RMC Sport). "Le Bernabeu devra être une chaudière." L’autre grand quotidien sportif de la capitale espagnole s’enflamme aussi. As encense "la bombe" Mbappé, sauveur du PSG et bourreau du Real.



Les rivaux catalans saluent aussi l’immense prestation du Français. "Voici comment gagne Mbappé", lance Mundo Deportivo alors que Sport revient sur ce "golazo" à l’issue d’une "immense action d’un authentique crack mondial".









En France, L’Equipe sacre aussi la star française dans un jeu de mots qui souligne la soirée magique du Français en opposition à celle plus pénible de Lionel Messi. "Mais si, c’est encore lui !", titre le quotidien sportif. Le Parisien fait, pour sa part, un clin d’œil au mauvais tour joué par l’attaquant français à son grand courtisan: "Royal Mbappé".