PSG-Real: Courtois reconnait qu'il avait étudié les penalties de Messi

Auteur d'un arrêt sur le penalty de Lionel Messi mardi lors de PSG-Real en Ligue des champions (1-0), le gardien madrilène Thibaut Courtois a reconnu qu'il avait étudié les derniers penalties de la Pulga.

Thibaut Courtois a eu du flair. Alors que Lionel Messi avait l'opportunité d'ouvrir le score à l'heure de jeu lors du choc PSG-Real mardi en Ligue des champions (1-0), le gardien belge a plongé du bon côté pour sortir la tentative de l'Argentin.

"Je l'avais étudié, il avait raté une fois avec le Barça (contre l'Atlético) mais c'était la transversale, et il me semble qu'il en avait raté un avec Paris du côté droit. Je me suis dit qu'il avait plus confiance côté gauche. Il l'avait mis là contre Bruges, là aussi contre Nice en Coupe de France alors je me suis dit qu'il fallait plonger à gauche. Il n'a pas mis beaucoup de buts contre moi mais face à des grands joueurs, Léo, Kylian, Neymar et Di Maria, tu dois toujours être attentif", a souligné Courtois au micro de RMC Sport.

Déçu de sa défense

Très solide pendant 90 minutes, Thibaut Courtois a finalement craqué dans le temps additionnel sur une réalisation de Kylian Mbappé. Mais le gardien belge était satisfait de sa performance. "Je joue un grand match pour aider mon équipe à garder le nul. On prend un but bêtement, on perd le ballon à trois contre un. Kylian est face à deux hommes et place le ballon sous mon corps. Je ne crois pas qu'on voulait jouer si bas. On voulait presser haut mais Paris a bien joué avec le ballon et a pressé très haut. Pour le match à la maison, on doit faire mieux", a poursuivi le portier madrilène.

Avec un but de retard, le Real Madrid devra impérativement s'imposer à Santiago Bernabeu dans trois semaines pour ne pas dire adieu au rêve d'une 14e Ligue des champions dans l'histoire du club.