Ligue des champions: Mbappé, Vinicius... tous les buts des quarts de finale aller

Entre le doublé héroïque de Kylian Mbappé face au Bayern Munich, la superbe ouverture du score de Mason Mount pour Chelsea, les bonbons de Kevin De Bruyne et les deux buts salvateurs de Vinicius, RMC Sport vous propose de revivre l’intégralité des buts de ces quarts de finale aller de Ligue des champions.

La plus belle des coupes d'Europe a repris ses droits mardi et mercredi et nous a encore offert des frissons. Entre la victoire du PSG face au Bayern Munich, le match tout en maîtrise du Real Madrid face à Liverpool ou la confirmation de Manchester City face à Dortmund, on aura été gâté avec 14 buts sur l'ensemble de ces quarts de finale aller.

Kylian Mbappé © ICON Sport

Les doublés de Mbappé et Vinicius

RMC Sport vous propose de revenir sur l'ensemble des buts inscrits sur ces premiers actes des quarts de finale de la Ligue des champions (vidéo ci-dessus). Le doublé de Kylian Mbappé face au Bayern, celui de Vinicius face à Liverpool, De Bruyne et Foden qui mènent la danse avec Manchester City ou encore les Anglais Mason Mount et Ben Chilwell qui permettent d'accrocher un succès précieux à Chelsea, tout est au menu dans cette jolie composition. À consommer sans modération.