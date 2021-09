Ligue des champions: Messi incertain pour PSG-Manchester City

Victime d'un coup à un genou gauche dimanche dernier face à l'OL, Lionel Messi est incertain pour le choc de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes ce mardi (sur RMC Sport).

Même si le PSG ne manque pas vraiment de ressources sur le plan offensif, son absence serait un coup dur pour Mauricio Pochettino. Touché au genou gauche, Lionel Messi est à l'heure actuelle incertain pour le choc contre Manchester City, programmé mardi (21h sur RMC Sport) et comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Victime d’une contusion osseuse après un contact avec Jérôme Boateng dimanche contre l'OL (2-1), le sextuple Ballon d’or a dû déclarer forfait mercredi à Metz (2-1). Et il sera à nouveau absent ce samedi pour défier Montpellier (21h) à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.

Pochettino "espère" l'avoir contre City

Une bonne nouvelle, tout de même : il a repris la course ce vendredi selon le protocole de soins mis en place par le PSG, qui a prévu de refaire un point dès dimanche. "Il a recommencé à courir. On espère que l'évolution sera celle qu’on espère. Est-ce qu’il y a une chance de le voir jouer contre Manchester City ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra comment ça évolue dans les prochains jours", a simplement indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Depuis son arrivée cet été en provenance de Barcelone, Messi a disputé trois matchs (24 minutes à Reims, 90 à Bruges et 76 contre l’OL). Sans parvenir à faire trembler les filets pour le moment.

En plus de Messi, Pochettino sera également privé pour la réception de Montpellier de Sergio Ramos et Marco Verratti. L'Espagnol n'a toujours pas joué le moindre match cette saison en raison de soucis au mollet. Il poursuit sa préparation individuelle. L'Italien, touché à un genou avec sa sélection début septembre, reprendra de son côté l'entraînement avec le groupe dimanche.

